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Тема дня Умер девятый пациент с коронавирусом
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Протоколы на нарушителей составляют сотрудники полиции

Протоколы на нарушителей составляют сотрудники полиции

За два сотрудники полиции составили 50 протоколов на нарушителей режима самолизоляции и других ограничений на территории Новосибирской области.

Нарушители режима самоизоляции

— 50 человек за последние два дня наказаны за грубое нарушение установленных в регионе правил поведения в период распространения коронавируса (ношения масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.), — сообщает Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На них составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Всего в Новосибирской области составили уже 547 таких протоколов.

Нарушители предписаний

Кроме того, полицейские продолжают контролировать, как соблюдают 14-дневный карантин жители региона, получившие соответствующие постановления Роспотребнадзора — те, кто прибыл из-за границы, из Москвы и Санкт-Петербурга или контактировал с заболевшими коронавирусом.

— За два дня в общественных местах попались еще четверо нарушителей предписанного режима. Всего составлено 92 административных протокола по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 72 дела суд успел рассмотреть и назначить штрафов на общую сумму 1 миллион 12 тысяч рублей, — уточнили в оперштабе.

Штрафы компаниям

— 3 мая в Кировском районе Новосибирска во время рейда выявили незаконно работающий солярий. С нарушениями работали филиал сети фирменных магазинов продажи алкогольных и безалкогольных напитков и транспортная компания в черте областного центра.

Всего за месяц в Новосибирской области составлено и направлено в суд 696 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Новые рейды

5 мая сотрудники минпромторга начнут проверять, как региональное законодательство соблюдают торговые предприятия, также они будут информировать о необходимости соблюдения масочного режима в организациях. К работе также подключатся сотрудники минтранса — они будут следить за уведомлением о необходимости ношения масок в транспорте.

Сегодня, 4 мая, стало известно, что в Новосибирске умер девятый пациент с коронавирусом.

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коронавирус в Новосибирскенарушение самоизоляциинарушение карантина
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