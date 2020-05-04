За два сотрудники полиции составили 50 протоколов на нарушителей режима самолизоляции и других ограничений на территории Новосибирской области.

Нарушители режима самоизоляции

— 50 человек за последние два дня наказаны за грубое нарушение установленных в регионе правил поведения в период распространения коронавируса (ношения масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.), — сообщает Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На них составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Всего в Новосибирской области составили уже 547 таких протоколов.