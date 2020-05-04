Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире «Вести. Новосибирск» объяснил, почему в городе не запустят повторно систему отопления.



— Это невозможно. Мы об этом говорили. Но тем не менее, когда было тепло, нас просто захлестнули жалобами о том, что жарко, душно. Тоже, опять же, были размашистые заявления с оценками: «вы нас мучаете» и так далее. Это история известная: каждую весну одно и то же. Пока тепло — отключите. А потом всегда наступает небольшой период похолодания — и «вы нас заморозили». Система инерционная. После отключения на запуск её потребуется недели две. Декада — это как минимум, — рассказал мэр.