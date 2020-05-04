Снегопад в начале мая: показываем, как город остыл за несколько часов

Днём в понедельник 4 мая в Новосибирск пришло резкое похолодание и выпал снег.
Накануне в МЧС предупреждали об ухудшении погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
— В Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание, — сообщали спасатели.
Показываем, как наш город переживает неожиданный майский снегопад.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что на Михайловской набережной зацвело 30 тысяч тюльпанов. Фоторепортаж об этом можно посмотреть здесь.