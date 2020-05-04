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Снегопад в начале мая: показываем, как город остыл за несколько часов

Штормовое предупреждение в городе будет действовать ещё и завтра

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В Новосибирске резко испортилась погода

В Новосибирске резко испортилась погода

Днём в понедельник 4 мая в Новосибирск пришло резкое похолодание и выпал снег.

Накануне в МЧС предупреждали об ухудшении погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

— В Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание, — сообщали спасатели.

Показываем, как наш город переживает неожиданный майский снегопад.

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