Правительство запустило сервис для поддержки людей и бизнеса

Российское правительство запустило на своем сайте специальный сервис, где вы сможете узнать всю информацию о государственной поддержке бизнеса и граждан во время пандемии.



— В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.



Например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на раздел «Зарегистрироваться на Trudvsem.ru» и следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии для малого и среднего бизнеса можно со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

