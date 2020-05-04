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По словам мэра, в городе для введения пропускного режима всё готово

По словам мэра, в городе для введения пропускного режима всё готово

В понедельник, 4 мая, мэр Анатолий Локоть в эфире «Вести. Новосибирск» рассказал, что для введения системы электронных пропусков в городе всё подготовлено.

— По поручению губернатора подготовительная работа проведена и всё готово. И мы, в принципе, можем с 6-го числа, если будет решение штаба, если губернатор примет решение объявить, у нас этот режим будет введён в городе Новосибирске. Но при этом решение пока не принято, — сообщил мэр города.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что юридическая и технологическая база для введения системы электронных пропусков уже готовится. В первую очередь их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области.

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коронавирус в Новосибирскеэлектронные пропуска
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