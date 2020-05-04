Министерство здравоохранения Новосибирской области объяснило, почему у умершей 55-летней женщины с коронавирусом не сразу взяли анализ на эту инфекцию.



История женщины

Женщина стала 8 умершим пациентом с коронавирусом, её историю мы рассказывали накануне. А родственники узнали о её смерти 2 мая.



— Третьего апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7-го числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — делилась тогда с нами её дочь.