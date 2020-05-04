Министерство здравоохранения Новосибирской области объяснило, почему у умершей 55-летней женщины с коронавирусом не сразу взяли анализ на эту инфекцию.
История женщины
Женщина стала 8 умершим пациентом с коронавирусом, её историю мы рассказывали накануне. А родственники узнали о её смерти 2 мая.
— Третьего апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7-го числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — делилась тогда с нами её дочь.
10 апреля, после повторного обращения к врачам, пациентку госпитализировали в горбольницу, а 13 апреля после ухудшения состояния здоровья перевели в инфекционку
В беседе с корреспондентом НГС дочь сибирячки сообщила, что у неё остались вопросы к работникам горбольницы, куда женщина обращалась в начале апреля с высокой температурой, но так и не была госпитализирована. На тот момент у её мамы не взяли анализы на коронавирус.
В связи с опубликованной информацией о смерти пациентки с коронавирусной инфекцией из-за поздней диагностики Министерство здравоохранения Новосибирской области посчитало необходимым дать пояснения.
Комментарий Минздрава
— Тестирование в медицинских учреждениях Новосибирской области на момент обращения за медицинской помощью пациентки 3 апреля 2020 было организовано в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
По этому постановлению на тот момент обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 обеспечивалось следующим категориям лиц:
— вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;
— контактировавшим с больным COVID-2019;
— с диагнозом «внебольничная пневмония»;
— старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
— медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, немедленно;
— находящимся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персоналу таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.
— Пациентка не входила ни в одну из данных категорий: Л. не выезжала за пределы Российской Федерации в течение последних 14 дней, не контактировала с пациентом с диагностированной коронавирусной инфекцией, была моложе 65, у нее не было признаков пневмонии. При ухудшении состояния пациентка была госпитализирована с диагнозом «внебольничная пневмония» и протестирована на коронавирусную инфекцию в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, — объяснили в Минздраве.
«При ухудшении состоянии пациентка была госпитализирована с диагнозом "внебольничная пневмония" и протестирована на коронавирусную инфекцию»
Минздрав НСО
Об изменении в правилах тестирования
— В настоящий момент в Новосибирской области пересмотрен порядок тестирования на коронавирусную инфекцию, список тех, кому проводится тестирование, расширен. Лабораторное обследование на COVID-2019 также проводится вернувшимся на территорию региона из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, пациентам с тяжелой формой течения ОРВИ, — рассказали в новосибирском министерстве.
Сегодня утром стало известно, что в Новосибирской области умер ещё один человек с коронавирусом. Им оказался мужчина, которому был 61 год.