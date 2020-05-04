Пожарные бензорезом вскрыли дверь горящей квартиры и спасли оттуда мужчину. Также они с помощью лестницы достали женщину из соседней квартиры. К тому моменту она уже была без сознания. Угрозу распространения огня удалось предотвратить.

— В 11:15 открытое горение ликвидировано, ещё через десять минутобъявили о полной ликвидации пожара. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метров. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — добавили в МЧС.

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Вчера вечером в Дзержинском районе спасатели достали мужчину из загоревшейся квартиры.