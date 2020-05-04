В понедельник, 4 мая, в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в пятиэтажном доме — загорелась квартира на последнем этаже.
— В 10.55 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме Ленинского района Новосибирска. Менее чем через десять минут с момента вызова, первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия, где в это время на пятом этаже открытым огнем горела квартира, а на балконе соседней квартиры стояла женщина и просила о помощи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарные бензорезом вскрыли дверь горящей квартиры и спасли оттуда мужчину. Также они с помощью лестницы достали женщину из соседней квартиры. К тому моменту она уже была без сознания. Угрозу распространения огня удалось предотвратить.
— В 11:15 открытое горение ликвидировано, ещё через десять минутобъявили о полной ликвидации пожара. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метров. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — добавили в МЧС.
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Вчера вечером в Дзержинском районе спасатели достали мужчину из загоревшейся квартиры.