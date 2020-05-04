В воскресенье, 3 мая, МЧС предупредило жителей Новосибирской области об ухудшении погоды в регионе. Объявлено штормовое предупреждение.
В Новосибирской области 4 и 5 мая ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, но местами в юго-востоку сохранится высокая пожароопасность. В Новосибирской области ожидаются дожди, грозы и мокрый снег.
Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам после шторма.
Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие трое суток, с 4 по 6 мая, температура воздуха значительно снизится, пройдут дожди. Днем ожидается 10–14 градусов выше нуля, ночная температура опустится до отметки +2, +3 градуса. Ветер усилится до 14 м/с. Однако уже начиная с 7 мая в город вновь вернется теплая погода, воздух прогреется до +21 градуса.
Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает о понижении температуры и дождях. По его данным, понедельник, 4 мая, станет самым холодным — днем столбик термометра опустится до +8 градусов, ночью — до +4. Однако уже в среду, 6 мая, начнется потепление: дневная температура составит +12 градусов, ночная достигнет +10 градусов. В четверг в Новосибирск вернутся солнце и тепло до +22 градусов.
По прогнозу центра «Фобос», в ближайшие три дня ветер усилится до 9 м/с, пройдет дождь. При этом ниже всего, до +6 градусов, дневная температура опускалась сегодня. Уже завтра она начнет постепенно повышаться: во вторник — до +10 градусов, в среду — до +20 градусов. При этом, по данным сервиса, в четверг, 7 мая, в Новосибирске не сразу установится ясная погода. Ночью ожидаются дожди.
С прогнозом погоды на весь май можно ознакомиться здесь.