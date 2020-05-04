В воскресенье, 3 мая, МЧС предупредило жителей Новосибирской области об ухудшении погоды в регионе. Объявлено штормовое предупреждение.



В Новосибирской области 4 и 5 мая ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, но местами в юго-востоку сохранится высокая пожароопасность. В Новосибирской области ожидаются дожди, грозы и мокрый снег.

Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам после шторма.

Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие трое суток, с 4 по 6 мая, температура воздуха значительно снизится, пройдут дожди. Днем ожидается 10–14 градусов выше нуля, ночная температура опустится до отметки +2, +3 градуса. Ветер усилится до 14 м/с. Однако уже начиная с 7 мая в город вновь вернется теплая погода, воздух прогреется до +21 градуса.