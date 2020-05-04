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Весна

На Михайловской набережной высадили 30 тысяч тюльпанов — публикуем 9 цветущих снимков

К сожалению, гулять по Новосибирску сейчас нельзя, поэтому любуемся весной на фото

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В этом году весна в Новосибирск пришла раньше обычного

В этом году весна в Новосибирск пришла раньше обычного

Весна в Новосибирск пришла на месяц раньше обычного. И несмотря на то, что в городе до 11 мая действует режим самоизоляции, в парках и скверах высаживают цветы. Так, на Михайловской набережной зацвели 30 тысяч тюльпанов.

«Все яблони зацветают. Все тюльпаны (30 тысяч) расцвели. На следующий год картинка будет ещё более красивой! Мы обязательно встретимся на нашей прекрасной Михайловской набережной, но не сейчас! Берегите себя! Оставайтесь дома!» — написала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Прогулки в парках жителям Новосибирска сейчас запрещены. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть, какая красота цветёт на набережной.

Пока люди из-за самоизоляции сидят дома, на набережной прямо сейчас цветут тюльпаны

Пока люди из-за самоизоляции сидят дома, на набережной прямо сейчас цветут тюльпаны

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Михайловская набережнаявеснатюльпаны
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