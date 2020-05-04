На Михайловской набережной высадили 30 тысяч тюльпанов — публикуем 9 цветущих снимков

Весна в Новосибирск пришла на месяц раньше обычного. И несмотря на то, что в городе до 11 мая действует режим самоизоляции, в парках и скверах высаживают цветы. Так, на Михайловской набережной зацвели 30 тысяч тюльпанов.
«Все яблони зацветают. Все тюльпаны (30 тысяч) расцвели. На следующий год картинка будет ещё более красивой! Мы обязательно встретимся на нашей прекрасной Михайловской набережной, но не сейчас! Берегите себя! Оставайтесь дома!» — написала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Прогулки в парках жителям Новосибирска сейчас запрещены. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть, какая красота цветёт на набережной.
В конце прошлой недели в парках и скверах выставили полицейские наряды, которые следят за тем, чтобы новосибирцы не гуляли по зелёным зонам.