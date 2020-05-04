Девятый пациент с коронавирусом умер в Новосибирской области

Сегодня, 4 мая, оперштаб Новосибирской области подтвердил смерть восьмого пациента с коронавирусом и рассказал о смерти девятого пациента.



— 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год. Общее количество зараженных COVID-19 в регионе — 681, из них 28 — дети. 150 человек выздоровели, 9 — скончались, — сообщили в оперштабе.

По данным оперативного штаба на 10 часов 4 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 61 человека.

О том, что умерла 55-летняя женщина с коронавирусом, НГС рассказывал накануне. Эта женщина находилась в состоянии искусственной комы на ИВЛ. Родным стало известно о её смерти вчера утром.