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Девятый пациент с коронавирусом умер в Новосибирской области

Также оперштаб официально подтвердил смерть восьмого пациента — женщины

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Общее количество зараженных COVID-19 в регионе — 681 человек

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе — 681 человек

Сегодня, 4 мая, оперштаб Новосибирской области подтвердил смерть восьмого пациента с коронавирусом и рассказал о смерти девятого пациента.

— 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год. Общее количество зараженных COVID-19 в регионе — 681, из них 28 — дети. 150 человек выздоровели, 9 — скончались, — сообщили в оперштабе.

По данным оперативного штаба на 10 часов 4 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 61 человека.

О том, что умерла 55-летняя женщина с коронавирусом, НГС рассказывал накануне. Эта женщина находилась в состоянии искусственной комы на ИВЛ. Родным стало известно о её смерти вчера утром.

Если вы знали лично девятого умершего пациента, были его знакомым или родственником — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Ранее НГС рассказывал от чего умерли предыдущие семь человек. Почти у всех были сопутствующие болезни. Мы составили хронологию развития событий, а также вспомнили, какие диагнозы были у этих людей.

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