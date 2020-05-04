В понедельник, 4 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе.

«Общее количество зараженных COVID-19 в регионе — 681, из них 28 — дети. 150 человек выздоровели, 9 — скончались. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ — 12 человек», — говорится в сообщении.

В детской больнице № 3 находится 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Также стало известно о том, что скончались ещё два человека.