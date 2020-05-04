В понедельник, 4 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
«Общее количество зараженных COVID-19 в регионе — 681, из них 28 — дети. 150 человек выздоровели, 9 — скончались. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ — 12 человек», — говорится в сообщении.
В детской больнице
Также стало известно о том, что скончались ещё два человека.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 711, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 — в Сузунскую, 1 — в Карасукскую и 1 пациент — в Маслянинскую ЦРБ.
Вчера в регионе был выявлен 51 новый случай заболевания. Также в оперштабе сообщили, что 41 человек вылечился от коронавируса.
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