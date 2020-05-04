Как коронавирус меняет жизнь Новосибирска: онлайн-хроника нерабочего понедельника

Еще 41 выздоровевшего от коронавируса пациента выписали в Новосибирской области. Такие данные озвучил накануне оперативный штаб.

Сегодня нерабочий понедельник и четвертый день майских праздников. Если вчера в Новосибирске было по-летнему тепло и солнечно, что очень мешало горожанам соблюдать режим самоизоляции, то сегодня погода совершенно другая — прохладно, пасмурно, ожидается дождь. Каким станет для новосибирцев 4 мая? Какие цифры назовет сегодня региональный оперштаб по коронавирусу? Сократится ли число заболевших и увеличится ли количество выздоровевших?



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