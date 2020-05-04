Как коронавирус меняет жизнь Новосибирска: онлайн-хроника нерабочего понедельника

Посмотрим на общероссийскую статистику заболеваемости. Вчера страна установила четвертый подряд рекорд по приросту числа заболевших за сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей стране выявили более 134 тысяч заражённых, почти 1,3 тысяч человек скончались, а выздоровели — более 16 тысяч человек.
Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.
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