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Как коронавирус меняет жизнь Новосибирска: онлайн-хроника нерабочего понедельника

Следим за событиями в городе, стране и мире во время пандемии

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Еще 41 выздоровевшего от коронавируса пациента выписали в Новосибирской области. Такие данные озвучил накануне оперативный штаб.

Сегодня нерабочий понедельник и четвертый день майских праздников. Если вчера в Новосибирске было по-летнему тепло и солнечно, что очень мешало горожанам соблюдать режим самоизоляции, то сегодня погода совершенно другая — прохладно, пасмурно, ожидается дождь. Каким станет для новосибирцев 4 мая? Какие цифры назовет сегодня региональный оперштаб по коронавирусу? Сократится ли число заболевших и увеличится ли количество выздоровевших?

Давайте вместе следить за тем, что важного и любопытного происходит в Новосибирске. Делитесь с нами интересными новостями, своими наблюдениями и мнением о происходящем, присылайте свои фотографии и видео по номеру 8-923-157-00-00 (WhatsApp и Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Вероника Барашкова

Посмотрим на общероссийскую статистику заболеваемости. Вчера страна установила четвертый подряд рекорд по приросту числа заболевших за сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей стране выявили более 134 тысяч заражённых, почти 1,3 тысяч человек скончались, а выздоровели — более 16 тысяч человек.

Вероника Барашкова

Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.

Делитесь со мной новостями и своими наблюдениями за жизнью города в период пандемии и в условиях режима самоизоляции. Жду ваших сообщений, фото и видео на наш редакционный номер +7- 923-157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram), а ещё можете написать мне на почту лично v.barashkova@iportal.ru.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляцияздоровьеоперштаб
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