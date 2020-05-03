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Глава Минздрава рассказал, когда стоит ждать вторую волну коронавируса

По словам Михаила Мурашко, часть ограничений по COVID-19 будет действовать, пока не появится вакцина

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Какие ограничения будут действовать, пока неизвестно

Какие ограничения будут действовать, пока неизвестно

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда стоит ждать вторую волну коронавируса в стране. По его мнению, ещё один пик COVID-19 и вторая волна могут быть, если не будет популяционного иммунитета.

Михаил Мурашко предупредил, что крайне тяжелые пациенты, которым нужна интенсивная терапия, — это, как правило, те больные, кто занимался самолечением.

Также Михаил Мурашко заявил, что в России сохранятся некоторые ограничения по коронавирусу до появления вакцины. Но какие именно ограничения предполагается сохранять, глава Минздрава не уточнил.

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