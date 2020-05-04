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Всего в регионе 150 выздоровевших

Всего в регионе 150 выздоровевших

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки заразился 51 человек.

Также в оперштабе сообщили, что 1777 человек находятся под медицинским наблюдением, а 12 345 жителей региона с наблюдения сняты.

Что произошло в городе за сутки?

  • Поздно вечером в субботу, 2 мая, в Новосибирске скончался ещё один человек с коронавирусной инфекцией. Это 55-летняя женщина, которая находилась в состоянии искусственной комы на ИВЛ. Родным стало известно о её смерти сегодня утром. «В 23:50 наша мама умерла», — написала её дочь в редакцию НГС.
  • В воскресенье, 3 мая, стало известно, что ещё 41 пациент с коронавирусом выписан из больницы.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим ограничений, введенный в России из-за коронавируса, можно будет ослабить после майских праздников, но при условии, что жители страны будут соблюдать все эти меры.
  • Мы отметили на карте все районы и населенные пункты, до которых добрался коронавирус.
  • Жителям Новосибирска приходят СМС с уведомлениями, что они находятся на самоизоляции, и с предложением установить специальное приложение, которое будет следить за всеми их перемещениями.
  • «Коронавирус изменит нашу жизнь» — это утверждение всё чаще проскальзывает в каких-нибудь мало-мальски аналитических статьях о новых технологиях, бизнесе или отношении друг к другу. Конечно, жизнь изменится и уже изменилась. Говорят, привычка вырабатывается за 21 день, поэтому наверняка за период самоизоляции мы успели привыкнуть к чему-то новому. Всё довольно очевидно, но давайте пройдёмся по списку.
  • В России уже месяц действует режим самоизоляции. Из-за коронавируса рабочий процесс и трудовые обязанности у многих серьезно изменились. Кого-то отправляют на дистанционную работу, а кого-то, наоборот, выгоняют в офис или требуют оформить отпуск за свой счет. Минтруд выпустил целый список рекомендаций, а как обстоят дела на практике и как защитить себя от трудового беспредела — рассказывают юристы.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в городе и стране.

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