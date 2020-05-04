Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки заразился 51 человек.



Также в оперштабе сообщили, что 1777 человек находятся под медицинским наблюдением, а 12 345 жителей региона с наблюдения сняты.



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