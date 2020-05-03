В воскресенье вечером, 3 мая, около Речного вокзала в Новосибирске мотоциклист врезался в автобус. От удара байк оказался на асфальте и из него вытекла техническая жидкость, а у автобуса вдавило двери. В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу с тяжёлыми травмами. Инцидент произошёл на улице Большевистской, 43/1.
— ДТП произошло в 21:00. Водитель автобуса ПАЗ двигался со стороны автовокзала в сторону Бердска. Произошло столкновение с мотоциклом, мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего уточняются.
Вам известны подробности аварии? Вы были очевидцем и у вас есть видео момента столкновения? Вы знаете пострадавшего? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8 923 157–00–00 (можно написать в WhatsApp, Telegram, Viber).
На Бердском шоссе пьяный молодой человек на спортивном мотоцикле решил проехаться по пешеходному переходу, там его и сбил автомобиль такси.