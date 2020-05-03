3 мая воскресенье
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Восьмая смерть от коронавируса
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
ДТП произошло около 9 вечера

ДТП произошло около 9 вечера

В воскресенье вечером, 3 мая, около Речного вокзала в Новосибирске мотоциклист врезался в автобус. От удара байк оказался на асфальте и из него вытекла техническая жидкость, а у автобуса вдавило двери. В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу с тяжёлыми травмами. Инцидент произошёл на улице Большевистской, 43/1.

— ДТП произошло в 21:00. Водитель автобуса ПАЗ двигался со стороны автовокзала в сторону Бердска. Произошло столкновение с мотоциклом, мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего уточняются.

Вам известны подробности аварии? Вы были очевидцем и у вас есть видео момента столкновения? Вы знаете пострадавшего? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8 923 157–00–00 (можно написать в WhatsApp, Telegram, Viber).

На Бердском шоссе пьяный молодой человек на спортивном мотоцикле решил проехаться по пешеходному переходу, там его и сбил автомобиль такси.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аварии с мотоциклистамиавария. ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!