В воскресенье, 3 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелась квартира на втором этаже шестиэтажного дома. В пожаре пострадал мужчина, ещё шестерых человек удалось спасти.



В службу-112 звонок поступил в 20:18, очевидец сообщил, что видит столб чёрного дыма из окна квартиры на втором этаже.

— На проспекте Дзержинского, 81 в результате пожара в квартире на втором этаже шестиэтажного дома пострадал мужчина — отравление продуктами горения. Пожарными подразделениями спасены 6 человек (все взрослые) из соседних квартир. Пожар ликвидирован на площади 3 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.