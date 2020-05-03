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Первый звонок о возгорании поступил в 20:18

Первый звонок о возгорании поступил в 20:18

В воскресенье, 3 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелась квартира на втором этаже шестиэтажного дома. В пожаре пострадал мужчина, ещё шестерых человек удалось спасти.

В службу-112 звонок поступил в 20:18, очевидец сообщил, что видит столб чёрного дыма из окна квартиры на втором этаже.

— На проспекте Дзержинского, 81 в результате пожара в квартире на втором этаже шестиэтажного дома пострадал мужчина — отравление продуктами горения. Пожарными подразделениями спасены 6 человек (все взрослые) из соседних квартир. Пожар ликвидирован на площади 3 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Несколько дней назад, 30 апреля, примерно в 23:00 в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелось здание администрации.

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