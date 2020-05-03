В воскресенье, 3 мая, в Кировском районе Новосибирска водитель грузовика наехал на девочку. Ребёнка увезли в больницу. Инцидент произошёл на улице Бурденко.
— Сегодня днём, в 14:35, водитель 1979 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по улице 1-ый переулок Мира со стороны улицы Бурденко в строну улицы Декадная. Напротив дома №11 на улице Бурденко совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала девочка 2014 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, УМТ волосистой части головы, УМТ височной области, тупая травма живота и грудной клетки. Девочка находилась без сопровождения взрослых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Госавтоинспекция напоминает жителям Новосибирска, что на территории города действует режим самоизоляции, взрослые и дети не должны выходить на улицу без крайней необходимости.
В ночь с пятницы на субботу, 2 мая, на Красном проспекте в Новосибирске произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — в районе метро «Гагаринская» внедорожник врезался в столб. В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Шевроле Тахо».