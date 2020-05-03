Госавтоинспекция напоминает жителям Новосибирска, что на территории города действует режим самоизоляции, взрослые и дети не должны выходить на улицу без крайней необходимости.



В ночь с пятницы на субботу, 2 мая, на Красном проспекте в Новосибирске произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — в районе метро «Гагаринская» внедорожник врезался в столб. В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Шевроле Тахо».

