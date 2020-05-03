Роспотребнадзор рассказал, когда можно ослабить режим самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим ограничений, введенный в России из-за коронавируса, можно будет ослабить после майских праздников, но при условии, что жители страны будут соблюдать все эти меры.
— Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, — заявила главный санитарный врач страны в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники.
Признайтесь, только честно: вы соблюдаете режим самоизоляции?
В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе. Сегодня статистика обновила рекорд — 10 633 случая за сутки, выздоровели 1626 (всего 16 639 человек с начала пандемии), умерли 58 человек (всего 1280).