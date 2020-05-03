«В 23:50 наша мама умерла». В Новосибирске восьмая смерть от коронавируса — мы поговорили с родными женщины

Поздно вечером в субботу, 2 мая, в Новосибирске скончался ещё один человек с коронавирусной инфекцией. Это 55-летняя женщина, которая находилась в состоянии искусственной комы на ИВЛ. Родным стало известно о её смерти сегодня утром. «В 23:50 наша мама умерла», — написала её дочь в редакцию НГС.
— У мамы не было никаких хронических заболеваний. В справке о смерти указано: «COVID-19». В оперштабе часто пишут, что у умерших были почечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, но у моей мамы не было ничего такого. А главное, мы не тянули с обращением к врачам, — рассказала дочь умершей женщины корреспонденту НГС.
Девушка уверена, что если бы её мать госпитализировали сразу после обращения за медицинской помощью, то трагедии, возможно, удалось бы избежать.
История обращений к врачам
О том, что сибирячку с коронавирусом не госпитализировали в больницу после первого обращения за медпомощью, мы рассказывали в конце апреля.
— Третьего апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7-го числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — делилась тогда с нами её дочь.
Однако дома лучше женщине не становилось, и 10 апреля, после повторного обращения к врачам, её госпитализировали в горбольницу, а 13 апреля, после ухудшения состояния здоровья, — перевели в инфекционку №1. 15 апреля заболевшую ввели в состояние искусственной комы.
— Через какое-то время её вывели из комы, она была в сознании. Потом начали отказывать почки, затем вообще развилась полиорганная недостаточность — потихоньку отказывали все органы. Затем началась плохая свёртываемость крови, и вот буквально вслед сердце у неё остановилось, — рассказала дочь.
Родственники обратились к юристам
В беседе с корреспондентом НГС дочь сибирячки сообщила, что у неё остались вопросы к работникам горбольницы, куда женщина обращалась в начале апреля с высокой температурой, но так и не была госпитализирована. На тот момент у её мамы не взяли анализы на коронавирус:
— У нас нет никаких претензий к инфекционной больнице, они делали, что могли, у нас только есть вопросы к горбольнице. Мы сейчас советуемся с юристами, выясняем, как лучше сделать.
Где женщина могла заразиться коронавирусом — родственники до сих пор не знают. С больными она не контактировала, пределы Новосибирской области не покидала, на здоровье не жаловалась. Заболевшая сибирячка работала на одном из продуктовых складов города.
После того, как у неё был подтверждён коронавирус, анализы взяли у её близких. У дочери оказался положительный результат теста, однако заболевание протекало бессимптомно. В настоящее время она вылечилась от коронавируса — новый тест подтвердил это.
На прошлой неделе мы рассказывали похожую историю 49-летнего новосибирца с коронавирусом, который сгорел буквально за две недели. Его родственники также уверены, что если бы врачи госпитализировали мужчину раньше (он обратился сразу, как занемог, но его не стали госпитализировать в больницу), то у него был бы шанс на выздоровление.
Всего за последний месяц в Новосибирске, не учитывая вчерашнюю трагедию, умерли 7 человек с коронавирусом. Мы изучили, какие сопутствующие хронические болезни были у этих людей — вот список диагнозов.
Сейчас всех новосибирцев, заболевших ОРВИ, считают потенциально зараженными коронавирусом. Таких пациентов отправляют после лечения на 14-дневную изоляцию со слежкой через специальное приложение. В такой ситуации оказалась читательница НГС, у которой простыл 10-месячный ребенок.