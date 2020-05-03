«В 23:50 наша мама умерла». В Новосибирске восьмая смерть от коронавируса — мы поговорили с родными женщины

Девушка уверена, что если бы её мать госпитализировали сразу после обращения за медицинской помощью, то трагедии, возможно, удалось бы избежать.



История обращений к врачам



О том, что сибирячку с коронавирусом не госпитализировали в больницу после первого обращения за медпомощью, мы рассказывали в конце апреля.



— Третьего апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7-го числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — делилась тогда с нами её дочь.



Однако дома лучше женщине не становилось, и 10 апреля, после повторного обращения к врачам, её госпитализировали в горбольницу, а 13 апреля, после ухудшения состояния здоровья, — перевели в инфекционку №1. 15 апреля заболевшую ввели в состояние искусственной комы.

