Не разговаривайте с незнакомцами, не задерживайтесь, если вас пытаются остановить или окликнуть. Отсутствие людей рядом с вами — сигнал для преступника, что пора действовать.



Увидев впереди группу людей или пьяного человека, измените маршрут и не приближайтесь к ним. Точно так же следует поступить, если рядом с вами начнет медленно двигаться автомобиль.



Пользуйтесь проверенным такси, не пытайтесь ловить попутку. Сев в машину к незнакомцу, вы окажетесь на его территории, и он запросто может вас заблокировать.



Всегда предупреждайте близких о том, что вы направляетесь домой. Еще лучше, если вас смогут встретить.



Не снимайте деньги в уличных банкоматах в позднее время суток, не надевайте дорогие украшения и поменьше «светите» модными гаджетами — всё это привлекает преступников.



Не заходите с незнакомцем в подъезд и лифт. А вдруг он окажется грабителем или насильником?