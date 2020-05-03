Коронавирус продолжает распространяться по Новосибирской области, захватывая всё новые и новые территории. Количество заболевших уже перевалило за 600, а на карте региона появились новые точки, где выявлены больные.

— Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах, — сообщили накануне в оперативном штабе.

