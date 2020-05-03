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Ежедневно заражаются десятки человек, но для новосибирцев это пока не повод сидеть дома

Ежедневно заражаются десятки человек, но для новосибирцев это пока не повод сидеть дома

Коронавирус продолжает распространяться по Новосибирской области, захватывая всё новые и новые территории. Количество заболевших уже перевалило за 600, а на карте региона появились новые точки, где выявлены больные.

— Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах, — сообщили накануне в оперативном штабе.

Мы отметили на карте все районы и населенные пункты, до которых добрался коронавирус.

О ситуации с коронавирусом читайте в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сейчас всех новосибирцев, заболевших ОРВИ, считают потенциально зараженными коронавирусом. Таких пациентов отправляют после лечения на 14-дневную изоляцию со слежкой через специальное приложение. В такой ситуации оказалась читательница НГС, у которой простыл 10-месячный ребенок.

За последний месяц в Новосибирске умерли 7 человек с коронавирусом. Мы изучили, какие сопутствующие хронические болезни были у этих людей — вот список диагнозов.

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коронавирус в НовосибирскеНовосибирская область
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