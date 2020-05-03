МЧС предупредило новосибирцев о мокром снеге и падающих деревьях

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области вынесли предупреждение о резком ухудшении погоды с понедельника. 4 и 5 мая в регионе ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом.

— Усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание. Однако местами по юго-востоку сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости. Опасные метеоявления будут способствовать осложнению обстановки. Населению следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде, — уточнили в МЧС.