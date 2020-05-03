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МЧС предупредило новосибирцев о мокром снеге и падающих деревьях

В понедельник прогнозируется резкое ухудшение погоды

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Погода резко ухудшится

Погода резко ухудшится

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области вынесли предупреждение о резком ухудшении погоды с понедельника. 4 и 5 мая в регионе ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом.

— Усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание. Однако местами по юго-востоку сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости. Опасные метеоявления будут способствовать осложнению обстановки. Населению следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде, — уточнили в МЧС.

Спасатели прогнозируют увеличение числа бытовых пожаров, осложнение обстановки на дорогах, повреждения линий связи и электропередачи, срывы кровли со зданий и сооружений, падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. Из-за обильных осадков возможны локальные подтопления.

Автомобилистам рекомендовали не парковать автомобили под деревьями, а пешеходам обходить оборванные провода и опасаться раскачивающиеся конструкции.

С прогнозом погоды на весь май можно ознакомиться здесь.

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