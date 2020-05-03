Всех новосибирцев с ОРВИ сажают на принудительную 14-дневную изоляцию со слежкой через приложение

Жителям Новосибирска рассылают SMS с уведомлением о том, что человек находится на самоизоляции и с предложением установить специальное приложение, которое будет следить за всеми перемещениями гражданина.
— Пришла сегодня такая смска. Дело в том, что я сама не болею, болел мой ребенок (10 месяцев), которому я неделю назад вызвала врача на дом (температура до 38, красное горло, уже выздоровел). Он должен сидеть на самоизоляции? Но у него не брали тест на коронавирус, — написала в редакцию НГС читательница Мария.
Сообщения рассылает служба экстренных вызовов 112. На её страничке 112.nso.ru/covid19 действительно можно скачать приложение для контроля всех перемещений.
— Нужно перейти по ссылке, чтобы вы могли отмечаться, что проходите самоизоляцию. Лица, болеющие ОРВИ, по сведениям Минздрава, так же должны соблюдать самоизоляцию и им врачи выдают соответствующее предписание, — уточнили в службе 112.
Приложение предлагает зарегистрироваться, заполнить информацию о себе, сфотографировать паспорт, сфотографировать себя на месте самоизоляции. После этого приложение будет контролировать соблюдение режима изоляции.
Ранее губернатор Андрей Травников призвал обращать пристальное внимание на все проявления простудных заболеваний, заявив, что «мы сейчас относиться будем к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу».