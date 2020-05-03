Всех новосибирцев с ОРВИ сажают на принудительную 14-дневную изоляцию со слежкой через приложение

Жителям Новосибирска рассылают SMS с уведомлением о том, что человек находится на самоизоляции и с предложением установить специальное приложение, которое будет следить за всеми перемещениями гражданина.

— Пришла сегодня такая смска. Дело в том, что я сама не болею, болел мой ребенок (10 месяцев), которому я неделю назад вызвала врача на дом (температура до 38, красное горло, уже выздоровел). Он должен сидеть на самоизоляции? Но у него не брали тест на коронавирус, — написала в редакцию НГС читательница Мария.