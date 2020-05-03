Сегодня днем в Новосибирске на Бердском шоссе водители попали в серьезный затор длиной около 4 километров в направлении Обского море. Сервис Яндекс.Пробки окрасил этот затор в бордовый — цвет максимальной загруженности.
— Сразу видно как самоизоляцию все соблюдают, — прислал сообщение читатель НГС.
Затор протянулся от разъезда Иня до улицы Звездной. По информации сервиса Яндекс.Пробки движение в этом месте осложнено дорожными работами и одним ДТП.
Ранее мы публиковали авторскую колонку аторедактора Дмитрия Косенко, где он рассуждает о том, что в Новосибирск вернулись серьезные пробки, а значит экономика оживает.