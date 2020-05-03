3 мая воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня 51 заболевший в Новосибирской области
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
Пробка на Бердском шоссе

Пробка на Бердском шоссе

Сегодня днем в Новосибирске на Бердском шоссе водители попали в серьезный затор длиной около 4 километров в направлении Обского море. Сервис Яндекс.Пробки окрасил этот затор в бордовый — цвет максимальной загруженности.

— Сразу видно как самоизоляцию все соблюдают, — прислал сообщение читатель НГС.

Затор протянулся от разъезда Иня до улицы Звездной

Затор протянулся от разъезда Иня до улицы Звездной

Затор протянулся от разъезда Иня до улицы Звездной. По информации сервиса Яндекс.Пробки движение в этом месте осложнено дорожными работами и одним ДТП.

Ранее мы публиковали авторскую колонку аторедактора Дмитрия Косенко, где он рассуждает о том, что в Новосибирск вернулись серьезные пробки, а значит экономика оживает.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Пробкидороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!