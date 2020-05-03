Затор протянулся от разъезда Иня до улицы Звездной. По информации сервиса Яндекс.Пробки движение в этом месте осложнено дорожными работами и одним ДТП.

Ранее мы публиковали авторскую колонку аторедактора Дмитрия Косенко, где он рассуждает о том, что в Новосибирск вернулись серьезные пробки, а значит экономика оживает.