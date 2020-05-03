За последние сутки в России обнаружено 10 633 новых случая коронавируса, с начала пандемии соответствующий диагноз поставлен 134 687 людям . За сутки выздоровели 1 626 пациента, умерли — 58. За весь период пандемии в стране вылечились 16 639 человек, скончались 1 280. По данным Роспотребнадзора, врачи провели уже 4,1 млн тестов на COVID-19, только за последние сутки сделано 174 тысячи тестов. С подозрением на новый вирус и под наблюдением медиков остаются 215 531 человек.

В мире, по данным американского университета Хопкинса, зафиксировано 3 428 425 случаев коронавируса, лидером по-прежнему остаются США, где заразились 1 133 069 человек. На втором месте Испания (216 582 случаев), на третьем Италия (209 328 случаев). Россия перемещается на седьмую строчку, обогнав Турцию, где, на сегодняшний день, известно о 124 375 официальных случаях коронавируса.

