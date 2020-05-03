На новосибирской улице появился знаменитый Давид Микеланджело

В Новосибирске на улице Фабричной, 27 в лофт-квартале «Мельница» художница Марина Ягода нарисовала образ Давида — знаменитой статуи работы Микеланджело.

Изображение нанесено на боковые поверхности двух контейнеров, поставленных друг на друга. В процессе работы художница упала с лестницы, но всё в итоге закончилось хорошо.

— Я думала, что в этой работе для меня самое трудное будет победить «рифлёность» контейнеров. А оказалось что главный мой враг — гравитация. Только закончила делать лицо и крайне неудачно свалилась с лестницы. Зацепилась ногой, в процессе падения умудрилась выбить плечо (кто знает — это дичайше больно). В завершении живописно повисла вниз головой. Мне очень повезло, что рядом работали строители и оперативно прибежали на мои вопли, — рассказывает художница.