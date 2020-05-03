На новосибирской улице появился знаменитый Давид Микеланджело

В Новосибирске на улице Фабричной, 27 в лофт-квартале «Мельница» художница Марина Ягода нарисовала образ Давида — знаменитой статуи работы Микеланджело.
Изображение нанесено на боковые поверхности двух контейнеров, поставленных друг на друга. В процессе работы художница упала с лестницы, но всё в итоге закончилось хорошо.
— Я думала, что в этой работе для меня самое трудное будет победить «рифлёность» контейнеров. А оказалось что главный мой враг — гравитация. Только закончила делать лицо и крайне неудачно свалилась с лестницы. Зацепилась ногой, в процессе падения умудрилась выбить плечо (кто знает — это дичайше больно). В завершении живописно повисла вниз головой. Мне очень повезло, что рядом работали строители и оперативно прибежали на мои вопли, — рассказывает художница.
Завершить работу Марине помогли друзья-художники, которые сделали фоновые части изображения. Сейчас художница приглашает всех прийти посмотреть на Давида и сфотографироваться с ним. ⠀
Марина Ягода — автор многих граффити в Новосибирске: тысячи горожан делали селфи на фоне рисунка «Я из Сибири» и цветочных девушек у «Победы», а также фотографировали трамвай № 13, который она расписала вместе с другими художниками.
Граффити Ягоды есть не только в Сибири, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании. Стиль художницы легко узнаётся вне зависимости от размера рисунка, в основном это нежные девушки в сказочном стиле. НГС собрал самые узнаваемые работы Ягоды.