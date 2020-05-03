Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки заразились 51 человек, смертей не зарегистрировано.
Общее число больных на 3 мая составляет 620 человек, из них 26 — дети. Выздоровели 109 человек, 7 скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек, 9 — на ИВЛ.
В детскую больницу № 3 госпитализировано 97 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 671, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 — в Маслянинскую.
Всего в регионе проведено 39 461 тест на коронавирус.
За последний месяц в Новосибирске умерли 7 человек с коронавирусом. Мы изучили, какие сопутствующие хронические болезни были у этих людей — вот список диагнозов.
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История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса: по словам жены, у него не было сопутствующих заболеваний.
На нашей инфографике вы можете посмотреть, на сколько увеличилась стоимость лечения пациента с коронавирусом в Новосибирской области, в каких медицинских учреждениях города инфекцией заразились сотрудники и сколько денег получат врачи за такую работу.
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