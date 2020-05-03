Ночью в Новосибирске на улице Фабричной произошло ДТП с участием внедорожника BMW X5 и малолитражки KIA Picanto.
Водитель BMW не смог остановиться и врезался в заднюю часть попутной KIA. Удар был достаточно сильным, внедорожник получил повреждения всей передней части, у легковушки повреждены задняя дверь, крылья, бампер.
— Зарегистрировано как ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.
По данным паблика АСТ-54, водитель BMW находился в нетрезвом состоянии, однако в ГИБДД отметили, что поскольку при столкновении зафиксирован только материальный ущерб, медосвидетельствование не проводилось.
Накануне в Новосибирске на Красном проспекте произошло смертельное ДТП — внедорожник врезался в столб, погибла 22-летняя девушка, мать двоих детей.