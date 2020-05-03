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Место столкновения 

Ночью в Новосибирске на улице Фабричной произошло ДТП с участием внедорожника BMW X5 и малолитражки KIA Picanto.

Водитель BMW не смог остановиться и врезался в заднюю часть попутной KIA. Удар был достаточно сильным, внедорожник получил повреждения всей передней части, у легковушки повреждены задняя дверь, крылья, бампер.

— Зарегистрировано как ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.

По данным паблика АСТ-54, водитель BMW находился в нетрезвом состоянии, однако в ГИБДД отметили, что поскольку при столкновении зафиксирован только материальный ущерб, медосвидетельствование не проводилось.

Накануне в Новосибирске на Красном проспекте произошло смертельное ДТП — внедорожник врезался в столб, погибла 22-летняя девушка, мать двоих детей.

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ДТПГИБДД
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