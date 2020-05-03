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В Бердске пропал 10-летний мальчик на самокате — этой ночью он не ночевал дома

Ребенок уехал из дома на самокате и обратно не вернулся. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры

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Пропавший ребенок

Пропавший ребенок

В городе Бердске без вести пропал 10-летний мальчик, который накануне уехал из дома на самокате.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», пропавший мальчик — Сергей Леонтьев, 2009 года рождения.

Его приметы: рост 140 см, xудощавого телосложение, глаза карие, волосы короткие светло-русые. Был одет в светло-голубую толстовку, синие брюки, синие кеды с белой подошвой. С собой у мальчика была серая поясная сумка.

Сейчас в отряде «Лиза Алерт» объявили сбор добровольцев, чтобы организовать массовые поиски пропавшего ребенка.

Ранее мы рассказывали об историях трёх новосибирцев, пропавших много лет назад при загадочных обстоятельствах. А два года назад публиковали статью про трёх женщин, которые годами ищут своих пропавших детей.

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«Лиза Алерт»
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