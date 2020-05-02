По данным оперативного штаба на 21 час сегодня, 2 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 105 человек выздоровели, скончались 7 пациентов.



— Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах, — сообщили в ведомстве.



Сейчас 1782 жителя области находятся под медицинским наблюдением, 12 157 с него сняли.



Также в оперативном штабе рассказали о ситуации с ОРВИ и гриппом: за медицинской помощью обратились 242 человека, госпитализированы 38 человек.

