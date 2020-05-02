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Тема дня Умер 32-летний новосибирец с коронавирусом
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105 пациентов с коронавирусом выздоровели

105 пациентов с коронавирусом выздоровели

По данным оперативного штаба на 21 час сегодня, 2 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 105 человек выздоровели, скончались 7 пациентов.

— Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах, — сообщили в ведомстве.

Сейчас 1782 жителя области находятся под медицинским наблюдением, 12 157 с него сняли.

Также в оперативном штабе рассказали о ситуации с ОРВИ и гриппом: за медицинской помощью обратились 242 человека, госпитализированы 38 человек.

Сегодня оперштаб региона сообщил, что за последние сутки скончались двое новосибирцев с коронавирусом. Одному из них было всего 32 года.

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коронавирус в Новосибирске
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