Вечером в субботу, 2 мая, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области зафиксировано 569 пациентов с коронавирусом. При этом 105 человек выписали по выздоровлении, а семеро скончались (двое из них — сегодня, одному из умерших было всего 32).



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