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Тема дня Умер 32-летний новосибирец с коронавирусом
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За сутки 43 человека заразились коронавирусной инфекцией в Новосибирской области

За сутки 43 человека заразились коронавирусной инфекцией в Новосибирской области

Вечером в субботу, 2 мая, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области зафиксировано 569 пациентов с коронавирусом. При этом 105 человек выписали по выздоровлении, а семеро скончались (двое из них — сегодня, одному из умерших было всего 32).

Рассказываем, что ещё произошло в стране и мире за день:

НГС продолжает вести онлайн-хронику о том, что происходит в стране и в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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