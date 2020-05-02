Вечером в субботу, 2 мая, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области зафиксировано 569 пациентов с коронавирусом. При этом 105 человек выписали по выздоровлении, а семеро скончались (двое из них — сегодня, одному из умерших было всего 32).
Рассказываем, что ещё произошло в стране и мире за день:
- врачи рассказали о новом симптоме коронавируса — у пациентов Коммунарки нашли высыпания на руках и животе;
- глава Минстроя и его заместитель заразились коронавирусом. Их диагнозы подтверждены результатами компьютерной томографии;
- Роспотребнадзор объяснил, как отличить симптомы сезонной аллергии от симптомов COVID-19. Публикуем пять главных пунктов;
- в одном из отделений областной Новосибирской туберкулёзной больницы освобождают места для пациентов с коронавирусной инфекцией;
- фельдшер новосибирской скорой помощи Сергей Комлев заявил о случаях заболевания коронавирусом на центральной подстанции. Он рассказал о ситуации, которая складывается в их коллективе, — о защите медиков, тестировании на коронавирус и работе в непростых условиях. Здесь — расшифровка самых интересных моментов разговора;
- в период нерабочих месяцев обладателям кредитов тяжело вносить очередные взносы. Государство и банки предложили кредитные послабления для граждан. Мы разобрали иллюзии людей о них и ответили на самые популярные вопросы;
- НГС подготовил для вас небольшой ликбез — что можно, а что нельзя делать в Новосибирске на майских каникулах (здесь и про дачу, и про шашлыки, и про выход на пляжи);
- в Новосибирской области нарушители правил карантина оштрафованы полицейскими на общую сумму около 1 миллиона рублей. Все они нарушили 14-дневный карантин после возвращения из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы;
- в России 9623 новых заражения — это самый большой прирост за сутки;
- в оперштабе региона рассказали, в каких районах Новосибирской области нашли коронавирус;
- глава Роспотребнадзора рассказала, что часть лабораторий дает только треть точных тестов на COVID-19;
- изучаем список диагнозов того, чем ещё болели новосибирцы, умершие от коронавируса;
- Владимир Путин в День Победы вновь выступит с обращением к россиянам — на этот раз у Вечного огня.
НГС продолжает вести онлайн-хронику о том, что происходит в стране и в Новосибирске.