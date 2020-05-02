Стало известно, что актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусной инфекцией. Она сама подтвердила это корреспонденту РИА «Новости», который связался с ней, чтобы уточнить диагноз.
— Угу, — приводит РИА «Новости» ответ артистки на вопрос, не коронавирусной ли инфекцией она болеет. — У меня двусторонняя пневмония... Ну вот этот вирус... Лечусь.
Ранее Васильева говорила, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома.
Татьяне Васильевой 73 года, она народная артистка РФ. Зрителям актриса известна по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная».
Ранее коронавирус был выявлен у Льва Лещенко - он лечился в больнице в Коммунарке. Там же лежал историк моды Александр Васильев, у него диагностировали двустороннее воспаление легких. Такой же диагноз был и у его коллеги по программе «Модный приговор», артистки Надежды Бабкиной. Вчера она впервые показалась после того, как ее выписали из больницы, поблагодарив врачей и всех, кто за нее переживал. О своем лечении прежде рассказывал также Стас Михайлов, который перенес коронавирус еще в начале апреля.