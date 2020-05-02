Стало известно, что актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусной инфекцией. Она сама подтвердила это корреспонденту РИА «Новости», который связался с ней, чтобы уточнить диагноз.

— Угу, — приводит РИА «Новости» ответ артистки на вопрос, не коронавирусной ли инфекцией она болеет. — У меня двусторонняя пневмония... Ну вот этот вирус... Лечусь.



Ранее Васильева говорила, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома.