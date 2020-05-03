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Тема дня Умер 32-летний новосибирец с коронавирусом
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Что нас ждёт в это воскресенье: хроника коронавируса в Новосибирске (заболевших уже больше 500)

Следим за событиями в городе и мире в режиме онлайн-трансляции

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В городе действует масочный режим. Но требование носить маску носить рекомендательный характер, а не обязательный

В городе действует масочный режим. Но требование носить маску носить рекомендательный характер, а не обязательный

Майские праздники продолжаются, и оставаться дома новосибирцам становится всё сложнее — если раньше от прогулок их удерживала промозглая и холодная погода, то в это воскресенье, 3 мая, синоптики обещают солнечный и тёплый день. Каким он станет для горожан? Какую статистику озвучит оперативный штаб по коронавирусу? Увеличится ли число выздоровевших?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Делитесь с нами новостями, своими наблюдениями и мыслями, присылайте свои фотографии и видео по номеру 8 923 113 47 38 (WhatsApp и Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Ксения Лысенко

Взглянем, что там у нас с индексом самоизоляции к этому часу. Пока, мы — "троечники" (3,8 балла), это немного хуже, чем в соседних регионах. Например, в Томске 4,1 балла, а в Красноярске — 4 балла.

На часах ещё нет 10 утра, а многие уже вышли на прогулки

На часах ещё нет 10 утра, а многие уже вышли на прогулки

Ксения Лысенко

Пока в регионе 1782 человека находятся под медицинским наблюдением, сняты с него — 12157 новосибирцев.

География распространения коронавируса значительно расширилась, кроме Новосибирска, Бердска, Кольцово и Краснообска, случаи заболевания были подтверждены в городе Оби и 15 районах области: в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.

Ксения Лысенко

А что в Новосибирской области? Заражённых — 569 человек. Вчера, 2 мая, стало известно о двух новых смертях, скончались мужчины в возрасте 73 и 32 лет. По данным оперштаба региона, у обоих были хронические заболевания. Вылечились, к настоящему моменту, 105 новосибирцев.

Ксения Лысенко

Доброе утро, читатели! Меня зовут Ксения Лысенко, сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию.

Посмотрим на общероссийскую статистику заболеваемости: по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей стране выявлено более 124 тысяч заражённых, чуть больше 1,2 тысяч человек скончались, а выздоровели — 15 тысяч человек.

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коронавирус в Новосибирске
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