Что нас ждёт в это воскресенье: хроника коронавируса в Новосибирске (заболевших уже больше 500)

Взглянем, что там у нас с индексом самоизоляции к этому часу. Пока, мы — "троечники" (3,8 балла), это немного хуже, чем в соседних регионах. Например, в Томске 4,1 балла, а в Красноярске — 4 балла.
Пока в регионе 1782 человека находятся под медицинским наблюдением, сняты с него — 12157 новосибирцев.
География распространения коронавируса значительно расширилась, кроме Новосибирска, Бердска, Кольцово и Краснообска, случаи заболевания были подтверждены в городе Оби и 15 районах области: в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.
А что в Новосибирской области? Заражённых — 569 человек. Вчера, 2 мая, стало известно о двух новых смертях, скончались мужчины в возрасте 73 и 32 лет. По данным оперштаба региона, у обоих были хронические заболевания. Вылечились, к настоящему моменту, 105 новосибирцев.
Доброе утро, читатели! Меня зовут Ксения Лысенко, сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию.
Посмотрим на общероссийскую статистику заболеваемости: по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей стране выявлено более 124 тысяч заражённых, чуть больше 1,2 тысяч человек скончались, а выздоровели — 15 тысяч человек.