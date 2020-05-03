Что нас ждёт в это воскресенье: хроника коронавируса в Новосибирске (заболевших уже больше 500)

Майские праздники продолжаются, и оставаться дома новосибирцам становится всё сложнее — если раньше от прогулок их удерживала промозглая и холодная погода, то в это воскресенье, 3 мая, синоптики обещают солнечный и тёплый день. Каким он станет для горожан? Какую статистику озвучит оперативный штаб по коронавирусу? Увеличится ли число выздоровевших?

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