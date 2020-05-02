Владимир Путин в День Победы вновь выступит с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Instagram ведущий Павел Зарубин.

— Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам, — заявил Песков.