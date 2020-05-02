В ночной аварии на Красном проспекте погибла мама двоих детей

В ночь с пятницы на субботу, 2 мая, на Красном проспекте в Новосибирске произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — в районе метро «Гагаринская» внедорожник врезался в столб. В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Шевроле Тахо».

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и наехал на препятствие — световую опору. После столкновения со столбом внедорожник отбросило на легковушку «Тойота Аллион». В пресс-службе ГУ ВМД России по Новосибирской области сообщили, что на данный момент проводится доследственная проверка по факту происшествия, поэтому причина аварии ещё не установлена.