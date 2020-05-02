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Происшествия

В ночной аварии на Красном проспекте погибла мама двоих детей

За рулем джипа, который влетел в столб, находился её муж

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У Василины осталось двое детей

У Василины осталось двое детей

В ночь с пятницы на субботу, 2 мая, на Красном проспекте в Новосибирске произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — в районе метро «Гагаринская» внедорожник врезался в столб. В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Шевроле Тахо».

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и наехал на препятствие — световую опору. После столкновения со столбом внедорожник отбросило на легковушку «Тойота Аллион». В пресс-службе ГУ ВМД России по Новосибирской области сообщили, что на данный момент проводится доследственная проверка по факту происшествия, поэтому причина аварии ещё не установлена.

По информации НГС, у погибшей девушки осталось двое детей.

— За рулём был муж. Хорошая девушка, двое детей. Не работала — у неё вторая девочка совсем маленькая, ей около года. Сидела с детьми дома, — рассказала знакомая погибшей.

Редакция НГС приносит свои соболезнованиям семье и близким погибшей.

Одно из последних ДТП со смертельным исходом произошло вечером 30 марта — автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» сбил мужчину, который вышел из общественного транспорта. Позднее стало известно, что погиб известный тележурналист Антон Лучанский.

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ДТПавария с погибшим
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