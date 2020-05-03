Выживут только бюджетники? Как сохранить работу и не остаться без зарплаты во время пандемии

Для начала запомните, что уволить быстро вас никто не может: работодатель должен сначала издать приказ, уведомить службу занятости, предупредить работников о сокращении под подпись. Только после этого расторгается трудовой договор.



— Предупреждение работнику о предстоящем сокращении должно быть сделано не позднее чем за два 2 месяца до даты увольнения. До истечения этого срока трудовой договор может быть расторгнут с письменного согласия работника с выплатой ему компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, — говорит юрист Денис Валдеев.



После сокращения за бывшим сотрудником сохраняется средний заработок в течение двух месяцев, если он не устроится на работу раньше.



— Когда работодателем является частный предприниматель, которого в силу статьи 307 ТК РФ относят к физическим лицам без образования юридического лица, вопрос обеспечения выходным пособием решается на основании трудового договора. Предприниматель совместно с работниками определяет основания для выплаты пособия и его размер. Если в этом документе нет пункта о выплате прощального пособия, то начисление этой суммы остается прерогативой самого работодателя, — подчеркивает юрист Юлия Севастьянова.



Несправедливое увольнение можно оспорить его в суде.

