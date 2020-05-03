Выживут только бюджетники? Как сохранить работу и не остаться без зарплаты во время пандемии

1
Меня увольняют без выплаты выходного пособия. Что делать?
Для начала запомните, что уволить быстро вас никто не может: работодатель должен сначала издать приказ, уведомить службу занятости, предупредить работников о сокращении под подпись. Только после этого расторгается трудовой договор.
— Предупреждение работнику о предстоящем сокращении должно быть сделано не позднее чем за два 2 месяца до даты увольнения. До истечения этого срока трудовой договор может быть расторгнут с письменного согласия работника с выплатой ему компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, — говорит юрист Денис Валдеев.
После сокращения за бывшим сотрудником сохраняется средний заработок в течение двух месяцев, если он не устроится на работу раньше.
— Когда работодателем является частный предприниматель, которого в силу статьи 307 ТК РФ относят к физическим лицам без образования юридического лица, вопрос обеспечения выходным пособием решается на основании трудового договора. Предприниматель совместно с работниками определяет основания для выплаты пособия и его размер. Если в этом документе нет пункта о выплате прощального пособия, то начисление этой суммы остается прерогативой самого работодателя, — подчеркивает юрист Юлия Севастьянова.
Несправедливое увольнение можно оспорить его в суде.
2
А в отпуск без содержания могут отправить?
Отправить в неоплачиваемый отпуск из-за коронавируса работодатель самостоятельно не может. В Трудовом кодексе сказано, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляется исключительно по инициативе сотрудника.
— Если вас заставляют уйти в отпуск без содержания, не подписывайте подобное заявление. Законом предусмотрено, что по причинам, которые не зависят от работника и работодателя, к которым можно отнести и пандемию коронавируса, работодатель может объявить о приостановлении деятельности компании, разогнать сотрудников по домам, выплачивая им 2/3 от оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. При этом работодатель не вправе требовать от сотрудников выполнения каких бы то ни было трудовых обязанностей, — объясняет юрист Юлия Севастьянова.
3
Объемы работы сократились, может ли работодатель понизить мне зарплату?
Если вы получаете заплату в конверте или работаете неофициально, гарантии трудового законодательства на вас практически не распространяются. Если зарплата полностью официальная, о понижениях ежемесячного дохода речи идти не может.
— Условия работы определяются соглашением сторон и должны быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору. То есть если работник согласен на условия работодателя по сокращению его заработной платы, это необходимо закрепить специальным документом, — говорит юрист Юлия Севастьянова.
Путинский указ о нерабочих днях прямо говорит о сохранении зарплаты сотрудникам, при этом по ТК сократить зарплату из-за того, что у вас стало меньше рабочих дней, руководство самовольно не может.
4
Работодатель вынуждает выходить на работу в карантин. Можно куда-то пожаловаться?
По закону вы имеете право не выходить, но важно понимать, что деятельность ряда организаций и предприятий не остановлена.
Если деятельность работодателя находится под временным запретом, то он не может вас заставить выйти на работу. Любая мера дисциплинарного взыскания в отношении вас является незаконной. За защитой трудовых прав можно обратиться в инспекцию труда или прокуратуру.
— С точки зрения закона, работа сотрудника в выходной день возможна при двух условиях: добровольное согласие и двойная оплата, — поясняет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов. — Но, скорее всего, этого не будет, потому что у многих компаний сейчас нет такой возможности, и они попытаются склонить сотрудника работать на прежних условиях.
5
Если меня поймают на улице, кто будет платить штраф за нарушение изоляции — я или работодатель?
Штраф будете платить вы. Чтобы его избежать, при себе нужно иметь всегда разрешение на работу.
— Работнику нужно оформить пропуск (цифровой или на материальном носителе), иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку работодателя о том, что вы находитесь при исполнении трудовой функции и что работа носит, например, разъездной характер, кроме того, имейте документ о проживании, регистрации по определенному адресу, — уточняют юристы.
6
Раз я работаю в дни карантина, должны ли мне доплачивать?
Нет. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
7
Если работаю сверхурочно, могу ли рассчитывать на дополнительную оплату своего труда?
— Специфика оплаты труда из-за эпидемии прямо законом не определена, а перевод на дистанционный режим носит временный и вынужденный для обеих сторон характер, — говорит юрист Юлия Севастьянова. — Если фактически меняется только место нахождения работника, а все остальные существенные условия договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, действуют в прежнем виде, то и зарплата сохраняется в прежнем объеме.
Заставить вас работать в выходной день работодатель не может, только если вы согласитесь на это сами. Но если вдруг возникло бедствие, и вам нужно сгладить его последствия — начальник имеет право привлечь к работе принудительно, но не больше, чем на 4 часа за два дня. К бедствиям, согласно закону, относятся пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпизоотии и эпидемии. Так что, с точки зрения закона, вас вполне могут заставить шить маски в свободное время.
8
Могут ли уволить, если нахожусь на больничном?
— В период временной нетрудоспособности и отпуска увольнение по инициативе работодателя запрещено. Больничный могут выдавать до 12 месяцев. Есть такие заболевания. Но даже в этом случае оснований для увольнения нет, — говорит юрист Севастьянова.
Остаться без работы сотрудник может, если компания прекратит свое существование. Он сам напишет заявление об увольнении или уволится по соглашению сторон.
9
Куда жаловаться, если задерживают зарплату?
В случае задержки зарплаты более 15 дней, вы имеете право не выходить на работу, заведомо уведомив работодателя. Также в этом случае целесообразно обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру.
— Срок исковой давности по трудовым спорам короткий: месяц для оспаривания увольнения, год — для споров по зарплате, 3 месяца — по всем остальным спорам. Поэтому лучше вопрос не затягивать, — говорят юристы.
Также нужно учитывать, что в связи с пандемией суды ограничили прием граждан, обращаться к ним нужно либо через электронные сервисы, либо почтой.
10
Начальник пообещал на словах премию — как сделать так, чтобы это было реально?
Эксперты считают, что рассчитывать на премию сейчас сильно не стоит из-за ухудшающейся экономической ситуации. Но если вам обещают поощрение, то смело требуйте, чтобы работодатель издал в отношении вас приказ о премировании.
— Даже двойной тариф не означает, что сотрудник получит ровно в два раза больше денег, — разъясняет Юлия Севастьянова. — Условно, если у сотрудника есть лишь минимальный оклад, а остальное — сдельная часть, то вот этот оклад из расчёта на каждый выходной день увеличат вдвое, что в итоге может означать увеличение месячной зарплаты, грубо говоря, на несколько процентов.
Проще всего с теми, у кого фиксированная зарплата начисляется помесячно и не имеет сдельной или премиальной части: по словам юриста, таких сотрудников много среди бюджетных организаций.
— Если они соглашаются выходить на работу или их организация обязана это сделать, то они просто получат свою месячную зарплату с учетом двойного тарифа за нерабочие дни.