Режим самоизоляции во многом развязывает руки злоумышленникам, занимающимся автоугонами. Автомобилисты могут неделями не подходить к своим машинам — и не все из них припаркованы в зоне прямой видимости или в надежном гараже. Мы собрали чек-лист, который поможет вам максимально обезопасить свое авто от посягательств угонщиков, пока вы сидите дома.
Когда достаточно штатной системы
Эффективность заводской противоугонной системы зависит от марки автомобиля: например, как рассказал нам угонщик, у азиатских машин штатные системы в целом слабее, чем у немецких автомобилей премиум-класса.
С другой стороны, если автомобиль не попадает в рейтинг угоняемых, штатной системы может быть достаточно. Как минимум, она предпочтительнее плохо установленной и дешёвой сигнализации. Так, сканирование штатного ключа автомобиля требует от угонщика быть ближе к автомобилю, чем сканирование «дальнобойного» брелока. Кроме того, при установке сигнализации с автозапуском отключают штатный иммобилайзер, ослабляя защиту автомобиля.
В относительной безопасности — владельцы не самых популярных и не самых дорогих автомобилей, например, Peugeot, Citroen, Fiat, SsangYong, Alfa Romeo. Их если и угоняют, то под заказ ради восстановления аналогичной битой машины. А вот владельцы Toyota, например, перманентно в группе риска. Там же — обладатели популярных «корейцев».
Чем опасны сигнализации
Многие считают сигнализацию синонимом противоугонной системы, но основная функция сигнализации отражена в её названии — оповещать владельца о происшествиях. В России сигнализации часто ставят и ради автозапуска, то есть, по большому счёту, ради комфорта.
Дешёвые сигнализации могут ослаблять защиту автомобиля, например, некоторые модели поддаются сканированию с помощью код-грабберов. Нередко их используют, чтобы незаметно вытащить из автомобиля вещи.
Что такое хорошая сигнализация? Во-первых, она должна работать на основе устойчивого к электронному взлому диалогового кода. Во-вторых, иметь дополнительные иммобилайзеры. В-третьих, её нужно грамотно установить: например, неплохая система этого Nissan Qashqai оказалась семечками для угонщика из-за предсказуемой схемы монтажа.
Бесключевой доступ облегчает угонщикам жизнь
Это удобная штука: вы просто подходите к автомобилю, дёргаете за ручку двери (иногда нужно нажать кнопку или сенсор), машина открывается, а для запуска двигателя достаточно нажать кнопку. Как автомобиль узнаёт владельца? По радиометке с коротким диапазоном действия, которая есть в ключе. Если владелец, скажем, метрах в пяти от автомобиля, двери не разблокируются.
Но угонщики изобрели довольно остроумное приспособление под название «удочка»: по сути, это два ретранслятора радиосигнала. Один из воров кладёт такую штуку в карман и идёт вслед за автовладельцем, иногда — дежурит у его входной двери. Второй угонщик подходит к машине, и передатчик в его кармане, принимая сигнал от аналогичного устройства, создаёт у автомобиля «иллюзию», будто к нему подошёл владелец.
Помогают ли механические блокираторы
Как-то мы пробовали спилить механический блокиратор руля болгаркой: что интересно, даже нам, дилетантам, это удалось. Правда, пришлось помаяться минут 15, но опытный угонщик, вероятно, справится и за пять. Проблема в другом: искры и шум. Чтобы спилить блокиратор, нужно укромное место, но не двор или стоянка, где такой фейерверк привлечёт внимание.
Сами по себе механические блокираторы руля или рычага (селектора) коробки передач не являются полноценной защитой от угона, но хорошо дополняют электронные средства. Только выбирайте хорошее устройство, которое нельзя высверлить, открыть элементарной отмычкой или бампингом.
Почему важен замок капота
Потому что под капотом располагается многое из того, что нужно угонщику: электронный блок управления, датчики, проводка, аккумулятор, нередко — элементы сигнализации.
Штатный замок капота открывается мгновенно, с дополнительным в любом случае придётся возиться. Его отсутствие зачастую сводит на нет все усилия по установке противоугонной системы. Вот пример автомобиля, у которого слабый замок капота сделал ненужным механическую блокировку селектора АКПП: включить его в режим Drive можно из-под капота.
Дополнительная метка — дополнительный плюс
Весьма эффективны радиометки (не путать с маяками), которые могут входить в состав сигнализаций или устанавливаться отдельно. Метка — это небольшой радиоключ, отсутствие которого в автомобиле активизирует иммобилайзер. Иммобилайзер — это устройство, блокирующее одну из систем автомобиля, например, разрывающее цепь датчика, бензонасоса, системы зажигания и так далее. У некоторых систем блокировка включается не сразу, чтобы угонщик выехал из укромного места и заглох в неудобном.
Зачем нужны маячки
Маячки сообщают координаты автомобиля, что делает возможным его поиск после угона. Это может быть простейшее GSM-устройство с автономным питанием, которое лежит где-нибудь в укромном месте и периодические отправляет SMS с текущими координатами. Или это может быть спутниковый комплекс с расширенным функционалом и автоматическим вызовом помощи.
Но преувеличивать возможности таких устройство не стоит: во-первых, угонщики используют широкополосные генераторы радиопомех для подавления сигналов, во-вторых, могут на первое время спрятать автомобиль в бункере или металлическом гараже. Маячки являются лишь одним из дополнений к противоугонному комплексу.
Мыслите комплексно
Это одна из главный идей хорошей противоугонки: она не должна иметь слабых мест. Скажем, вложившись в очень дорогую сигнализацию, но сэкономив на замках капота и иммобилайзерах, вы открываете бреши, через которые угонщик без труда найдёт свой путь к успеху. Иногда лучше не гнаться за самым дорогим решением, а применить грамотно подобранный комплекс среднеценовых систем.
Установка требует креатива
Недостаточно выбрать нужное оборудование: очень важно, чтобы основные блоки были установлены с выдумкой. Например, вот у этого автомобиля есть радиометка и реле блокировки бензонасоса, но сделано всё так топорно, что профессионал без труда определяет и тип устройства, и место его установки. По сути, такая защита работает только от «пацанов».
То же касается, например, дорогостоящих спутниковых сигнализаций: упомянутый угонщик рассказывал нам, что зачастую их блоки монтируют в самых очевидных местах вроде передних стоек, поэтому деактивировать систему можно прямо на ходу: один злоумышленник рулит, второй обыскивает салон.
Примеры систем: удачные и не очень
Вот Toyota Land Cruiser Prado с грамотно установленной системой, угнать который можно, но слишком рискованно: если поступит заказ на конкретный автомобиль, его, скорее, увезут на эвакуаторе, тем более о маячке владелец не позаботился — единственное упущение.
А эту Toyota подводит наличие слабых мест в противоугонном комплексе.
И, наконец, вот Volkswagen, заслуживший высший балл за защиту от угона: его система почти безупречна, но дорога.