Режим самоизоляции во многом развязывает руки злоумышленникам, занимающимся автоугонами. Автомобилисты могут неделями не подходить к своим машинам — и не все из них припаркованы в зоне прямой видимости или в надежном гараже. Мы собрали чек-лист, который поможет вам максимально обезопасить свое авто от посягательств угонщиков, пока вы сидите дома.



Когда достаточно штатной системы



Эффективность заводской противоугонной системы зависит от марки автомобиля: например, как рассказал нам угонщик, у азиатских машин штатные системы в целом слабее, чем у немецких автомобилей премиум-класса.

