Первый пациент. Мужчина, 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ. 14 апреля стало известно о его смерти.

Второй пациент. Мужчина, 54 года. Иногородний водитель-дальнобойщик. Ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне ожирения 4-й степени, синдрома Пиквика, декомпенсированного сахарного диабета. О его диагнозе стало известно 12 апреля. Спустя четыре дня, 16 апреля, оперштаб сообщил о его смерти.

Третий пациент. Мужчина, 49 лет. По версии Минздрава, он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его доставили в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. 18 апреля стало известно о его смерти. Редакции НГС удалось поговорить с женой умершего. Женщина (сейчас она сама лечится от коронавирусной инфекции, но у неё заболевание протекает в легкой форме) утверждает, что её супруг обратился за помощью на следующий день после повышения температуры. Но его в больницу не забрали. Также она рассказала, что у её мужа не было хронических сопутствующих болезней. Сейчас семья готовит обращение в прокуратуру. Подробнее про историю этого мужчины читайте тут.