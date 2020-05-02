Коронавирус продолжает распространяться по Новосибирску и области — каждый день положительный диагноз ставят десяткам человек. По данным на 2 мая, заболели 569 новосибирцев (43 из них — за последние сутки). Часть из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи, еще несколько заболевших — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вылечились 105 человек, они уже получили отрицательные результаты анализов и находятся дома. Умерли семеро.
Почти у всех умерших были сопутствующие болезни. Мы составили хронологию развития событий, а также вспомнили, какие диагнозы были у этих людей.
Первый пациент. Мужчина, 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ. 14 апреля стало известно о его смерти.
Второй пациент. Мужчина, 54 года. Иногородний водитель-дальнобойщик. Ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне ожирения 4-й степени, синдрома Пиквика, декомпенсированного сахарного диабета. О его диагнозе стало известно 12 апреля. Спустя четыре дня, 16 апреля, оперштаб сообщил о его смерти.
Третий пациент. Мужчина, 49 лет. По версии Минздрава, он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его доставили в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. 18 апреля стало известно о его смерти. Редакции НГС удалось поговорить с женой умершего. Женщина (сейчас она сама лечится от коронавирусной инфекции, но у неё заболевание протекает в легкой форме) утверждает, что её супруг обратился за помощью на следующий день после повышения температуры. Но его в больницу не забрали. Также она рассказала, что у её мужа не было хронических сопутствующих болезней. Сейчас семья готовит обращение в прокуратуру. Подробнее про историю этого мужчины читайте тут.
Четвертый пациент. Мужчина, 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность. Где и как он мог заразиться — Минздрав не говорит. Оперштаб сообщил о его смерти 20 апреля.
Пятый пациент. Мужчина, 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией привезли на машине скорой помощи в больницу № 11, где сделали тест. Анализ подтвердил диагноз «коронавирусная инфекция». Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, — ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз. 1 мая оперштаб сообщил о его смерти.
Шестой пациент. Мужчина, 73 года. 20 апреля мужчину госпитализировали на скорой помощи в больницу № 11, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония, по данным врачей, развилась на фоне ишемической болезни сердца. 2 мая оперштаб сообщил о его смерти.
Седьмой пациент. Мужчина, 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу № 1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента с коронавирусом. Из сопутствующих диагнозов у мужчины были гипертоническая болезнь и ожирение. 2 мая оперштаб сообщил о его смерти.
Редакция НГС хочет поговорить с родными и близкими людей, умерших от коронавируса. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Давайте вместе информировать жителей Новосибирска, массово нарушающих самоизоляцию, о важности соблюдения карантинных мер. Напишите дежурному журналисту НГС в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер 8-982-781-74-07.