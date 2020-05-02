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Глава Роспотребнадзора рассказала, что часть лабораторий дает только треть точных тестов на COVID-19

В России только 7 лабораторий, которые могут работать, не подтверждая результаты в Роспотребнадзоре

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Хороший показатель — точность 90 процентов тестов

Хороший показатель — точность 90 процентов тестов

Часть российских лабораторий по выявлению коронавируса дают больше половины неточных результатов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, высокую точность пока демонстрируют меньше десяти лабораторий в стране.

— На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений [Роспотребнадзора], потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много. Но есть и такие, где процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь приходится еще работать, — сказала она.

В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 9623 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости во всем мире, утром Россия находилась на седьмом месте по количеству инфицированных.

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коронавирусздоровье
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