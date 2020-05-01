Самооборона для чайников: 4 видеоурока от тренера по рукопашному бою

Урок 2. Давите на шею и топчитесь по ногам



Если на вас напали спереди и пытаются, например, вырвать серьги или схватить за волосы, с силой прижмите руку злодея к своей голове и в это время другой рукой надавите ему на шею. Человеку станет больно, и он отпустит вас. Чтобы «добить», шагните ему на ноги, и нападающий начнет падать назад.



Урок 3. Дергайте за губу и выдавливайте глаза



Если нападающий зашел сзади и пытается вас душить согнутой в локте рукой, присядьте, повисните — чтобы хватка ослабилась, тогда вы сможете дышать.



— Когда присели, надо сдвинуть таз вбок и попытаться вырваться из захвата, а второй рукой в это время схватиться за лицо противника и расцарапать его, с силой дёрнуть за губу, надавить на глаза, — советует Константин Глазырин.



Одновременно можно стукнуть в пах второй рукой или пнуть туда же каблуком.

