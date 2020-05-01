Самооборона для чайников: 4 видеоурока от тренера по рукопашному бою

Опустевшие за время самоизоляции городские улицы — пожалуй, не самое безопасное в мире место. Особенно в темное время суток. Конечно, лучше не выходить из дома без крайней необходимости, но если она все-таки наступает, не лишним будет знать, как защитить себя в случае опасности. Вместе с инструктором по рукопашному бою УНИБОС (универсальная боевая система) Константином Глазыриным мы подготовили для вас четыре занятия по базовой самообороне.
Урок 1. Царапайтесь и пускайте в ход зонт
— Запомните круговое движение руками, перебирайте ими и старайтесь не просто ударить, а расцарапать противника, — советует Константин Глазырин. — Если в руках зонт, тоже пускайте его в ход, бейте ручкой, верхней частью, не просто ударяйте, а старайтесь расцарапать.
Урок 2. Давите на шею и топчитесь по ногам
Если на вас напали спереди и пытаются, например, вырвать серьги или схватить за волосы, с силой прижмите руку злодея к своей голове и в это время другой рукой надавите ему на шею. Человеку станет больно, и он отпустит вас. Чтобы «добить», шагните ему на ноги, и нападающий начнет падать назад.
Урок 3. Дергайте за губу и выдавливайте глаза
Если нападающий зашел сзади и пытается вас душить согнутой в локте рукой, присядьте, повисните — чтобы хватка ослабилась, тогда вы сможете дышать.
— Когда присели, надо сдвинуть таз вбок и попытаться вырваться из захвата, а второй рукой в это время схватиться за лицо противника и расцарапать его, с силой дёрнуть за губу, надавить на глаза, — советует Константин Глазырин.
Одновременно можно стукнуть в пах второй рукой или пнуть туда же каблуком.
Урок 4. Выкручивайте мизинцы
Константин говорит, что это одно из самых больных мест. При этом мизинец можно выкрутить противнику даже тогда, когда другие методы не сработают. От боли он буквально закричит.