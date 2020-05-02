В Новосибирской области нарушители правил карантина оштрафованы полицейскими на общую сумму около 1 миллиона рублей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 88 человек нарушили 14-дневный карантин и появились в общественных местах — это те люди, которые вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы.
— Суды уже рассмотрели 71 дело и оштрафовали нарушителей на сумму 997,6 тысячи рублей. Жителей региона, которые грубо нарушают требования всеобщей самоизоляции, тоже наказывают. Составлено 497 административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Часть из них суд рассмотрел и выписал штрафы на общую сумму 421,5 тысячи рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Сейчас власти продолжают искать нарушителей, на пригородном вокзале станции «Новосибирск Главный» и на автовокзале дежурит полиция. С пенсионерами проводят профилактические беседы и вручают маски, у остальных людей проверяют документы.
Также проводятся рейды по выявлению мест запрещенной торговли. К примеру, на улице Бориса Богаткова обнаружились точки продажи ювелирных изделий и домашнего текстиля — эти товары не входят в перечень первой необходимости. Предпринимателям грозят штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а всего за месяц физические и юридические лица в Новосибирской области оштрафованы на 2,7 млн рублей.
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