В Новосибирской области нарушители правил карантина оштрафованы полицейскими на общую сумму около 1 миллиона рублей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 88 человек нарушили 14-дневный карантин и появились в общественных местах — это те люди, которые вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы.



— Суды уже рассмотрели 71 дело и оштрафовали нарушителей на сумму 997,6 тысячи рублей. Жителей региона, которые грубо нарушают требования всеобщей самоизоляции, тоже наказывают. Составлено 497 административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Часть из них суд рассмотрел и выписал штрафы на общую сумму 421,5 тысячи рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.