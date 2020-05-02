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Воскресенье будет теплым

Воскресенье будет теплым

В Новосибирске завтра 3 мая в воскресенье ожидается теплая солнечная погода без дождей. По данным сервиса Gismeteo, к утру потеплеет до +13 градусов, а днем температура достигнет +20 градусов.

Сервис Яндекс.Погода обещает до +22 градусов, но прогнозирует облачность во второй половине дня. Теплая погода простоит до вечера, а уже ночью начнется похолодание. В понедельник днем ожидается +9 градусов с дождями, к вечеру температура опустится до +2. Ненастная погода с дождями простоит до четверга.

Между тем, главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждает, что с 3 мая в регионе ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Сейчас в области действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ.

Можно ли жарить шашлыки и ходить в парки — подробнее, что разрешено, а что запрещено новосибирцам на праздниках, читайте здесь.

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