В Новосибирске завтра 3 мая в воскресенье ожидается теплая солнечная погода без дождей. По данным сервиса Gismeteo, к утру потеплеет до +13 градусов, а днем температура достигнет +20 градусов.



Сервис Яндекс.Погода обещает до +22 градусов, но прогнозирует облачность во второй половине дня. Теплая погода простоит до вечера, а уже ночью начнется похолодание. В понедельник днем ожидается +9 градусов с дождями, к вечеру температура опустится до +2. Ненастная погода с дождями простоит до четверга.