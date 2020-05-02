За сутки скончались двое новосибирцев с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.
Одному из умерших было 73 года. Его госпитализировали на скорой помощи в больницу № 11 20 апреля, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца.
Второму было 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу № 1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение.
Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией (43 сегодня), из них 25 — дети.
В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ.
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Накануне, 1 мая, стало известно о ещё одном умершем — 73-летний мужчина скончался от тяжелой пневмонии и сопутствующих заболеваний — ишемической болезни сердца и кардиосклероза.
Ранее мы рассказывали о том, что родственники ещё одного умершего от коронавируса новосибирца (мужчине было всего 49 лет) готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний, и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.
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