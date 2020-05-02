Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией (43 сегодня), из них 25 — дети.



В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ.



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Накануне, 1 мая, стало известно о ещё одном умершем — 73-летний мужчина скончался от тяжелой пневмонии и сопутствующих заболеваний — ишемической болезни сердца и кардиосклероза.

Ранее мы рассказывали о том, что родственники ещё одного умершего от коронавируса новосибирца (мужчине было всего 49 лет) готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний, и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.