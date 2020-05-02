Шашлыки можно жарить? А в парки ходить? Что запрещено новосибирцам на майских праздниках

1
На дачу же можно уехать?
Да, губернатор Андрей Травников разрешил ездить на дачи, но с одним условием.
— На дачи можно ехать. Это дополнительное разобщение населения, и об этом говорил президент. Но по возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Дополнительная просьба: не жить на даче в режиме приехал-уехал, — пояснил глава региона.
Для тех, кто решил отправиться на дачу, Роспотребнадор рекомендует передвигаться на такси или в своей машине. Если всё-таки вы пользуетесь общественным транспортом, то обязательно надевайте маску, соблюдайте социальную дистанцию, протирайте руки антисептиком и ни в коем случае не трогайте лицо руками. На даче стоит продолжать соблюдать социальную дистанцию и избегать контактов с соседями по дачному участку.
2
А шашлыки в лесу можно жарить?
Никаких шашлыков. Если только на даче или на балконе (не смейтесь — герои нашей недавней подборки про стильные балконы устроили отличный пикник с шашлыками в квартире). Вот что говорят власти про прогулки и пикники в парках и лесах:
— С начала прошлой недели действует особый противопожарный режим. Любая искра и брошенная спичка могут привести к трагедии. И полиция, и природоохрана будут препятствовать выезду новосибирцев на природу, — коротко рассказал губернатор Андрей Травников.
3
Можно ездить на кладбище?
Нет, из-за высоких темпов заболеваемости доступ на кладбища сейчас закрыт.
— Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность о погребении умершего, — прокомментировали в пресс-центре мэрии.
Так что наберитесь терпения и подождите, пока ситуация с коронавирусом не утихнет.
4
А в парки меня пустят?
Нет. Новосибирские власти закрыли все парки и скверы. Вы наверняка видели сигнальные ленты и объявления на входах в городские парки: сперва такие появились на входе в Нарымский сквер. А накануне майских праздников вход в Первомайский сквер и вовсе загородили бетонными блоками, впрочем, гуляющих горожан это не останавливает — смотрите сами.
Из-за непослушных новосибирцев зеленые зоны и набережную сейчас патрулируют полицейские. Они разворачивают людей, которые хотят пройти в парки, и проводят с ними разъяснительные беседы.
5
Михайловская набережная хоть открыта?
Помимо парков и скверов, запрет на прогулки распространяется и на Михайловскую набережную. На входе уже установлено ограждение.
6
Если будет жарко, можно съездить на пустынный пляж позагорать?
На берег Обского моря можно поехать, но добираться туда лучше на личном автомобиле или на такси. И не забывайте о социальной дистанции.
Но мы уже публиковали рассказ читателя НГС о том, что его оштрафовали на 1000 рублей за солнечные ванны возле Бугринского моста (хотя такие процедуры ему необходимы по состоянию здоровья). Кировский суд признал его виновным в административном правонарушении по статье о нарушении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Подробнее про эту странную историю читайте тут.
7
А в лесу прогуляться можно? Клещей пособирать, воздухом подышать...
Официального запрета на посещение лесов нет. Но тут важно понимать, что помимо коронавируса вы можете подхватить клещевой энцефалит. Первые укушенные в городе уже есть (смотрите список опасных мест, где они обычно зверствуют). Дополнительная опасность еще и в том, что в городе из-за коронавируса приостановили вакцинацию против клещевого энцефалита. И кто знает, насколько оперативно вы получите помощь, если вас укусит этот лесной паразит.
Не испугались? Тогда вот пара рекомендаций: не стоит ходить по нескошенной траве, а на саму прогулку наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты и регулярно осматривайте одежду и открытые части тела.
8
Во дворе хотя бы можно гулять?
Ситуация неоднозначная. С одной стороны, если выглянуть в окно, то можно увидеть толпы людей на детских и спортивных площадках — мамочки гуляют с детьми, школьники гоняют мяч, кто-то и вовсе сидит и пьет пиво. С другой стороны, губернатор как-то сказал, что это нарушение самоизоляции. Вот его комментарий:
— Это считается нарушением самоизоляции. Люди должны понимать, что их могут привлечь к ответственности, и достаточно серьёзной. Сумма штрафов приличная, вплоть до 15–30 тысяч рублей. Но, тем не менее, в ходе проверочных рейдовых мероприятий представители власти, органы полиции стараются не перегибать палку и не применять массово те самые драконовские меры привлечения к ответственности. Никто не будет гоняться в парке за бегущим спортсменом или за человеком, который выгуливает маленькую собачку. Хотя на массовые нарушения режима самоизоляции обращается внимание. В частности, по сигналам отдельных жителей Новосибирской области проходили достаточно эффективные рейды по Заельцовскому парку. Там проверяли людей, которые якобы отдыхали и жарили шашлыки в этом парке.
Так что решение — гулять или не гулять во дворе — принимайте самостоятельно. Но помните: это повышенный риск заразиться коронавирусом. Ситуация в городе печальная: больше полусотни зараженных, семеро умерших (одному из умерших было всего 32 года).
9
Какие штрафы грозят гуляющим?
О том, кому грозят большие штрафы за несоблюдение режима самоизоляции, мы объяснили в шести карточках. Посмотрите их ещё раз, чтобы не попасться!
Сейчас Новосибирскую область готовят к внедрению электронных пропусков. О том, как работают цифровые пропуска в период пандемии коронавируса, читайте здесь.