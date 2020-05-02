Шашлыки можно жарить? А в парки ходить? Что запрещено новосибирцам на майских праздниках

Впереди — полторы недели выходных. Кто-то отдыхает только на майских праздниках (а их немало), кто-то сидит дома до 11 мая, как постановили президент и губернатор Новосибирской области.

Первый день последнего весеннего месяца не заладился — в городе было прохладно и дождливо (смотрите этот первомайский репортаж), что нас ждёт дальше — рассказали синоптики, а мы подготовили для вас небольшой ликбез — что можно, а что нельзя делать в Новосибирске на майских каникулах. Если вы собрались на дачу, решили выбраться на пляж или в Заельцовский или, может, захотели отправиться на кладбище, чтобы помянуть близких и навести там порядок, то обязательно читайте нашу инструкцию. Неверное решение может аукнуться штрафом до 40 тысяч рублей.