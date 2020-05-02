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Шашлыки можно жарить? А в парки ходить? Что запрещено новосибирцам на майских праздниках

За нарушение некоторых пунктов вы рискуете нарваться на штраф. Или на неприятный разговор с полицейским

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Хорошая погода располагает к одиночным (ну или почти) прогулкам в безлюдных местах. Особенно трудно самоизолироваться дома во время майских выходных — уж очень тянет на свежий воздух

Хорошая погода располагает к одиночным (ну или почти) прогулкам в безлюдных местах. Особенно трудно самоизолироваться дома во время майских выходных — уж очень тянет на свежий воздух

Впереди — полторы недели выходных. Кто-то отдыхает только на майских праздниках (а их немало), кто-то сидит дома до 11 мая, как постановили президент и губернатор Новосибирской области.

Первый день последнего весеннего месяца не заладился — в городе было прохладно и дождливо (смотрите этот первомайский репортаж), что нас ждёт дальше — рассказали синоптики, а мы подготовили для вас небольшой ликбез — что можно, а что нельзя делать в Новосибирске на майских каникулах. Если вы собрались на дачу, решили выбраться на пляж или в Заельцовский или, может, захотели отправиться на кладбище, чтобы помянуть близких и навести там порядок, то обязательно читайте нашу инструкцию. Неверное решение может аукнуться штрафом до 40 тысяч рублей.

1

На дачу же можно уехать?

Да, губернатор Андрей Травников разрешил ездить на дачи, но с одним условием.

— На дачи можно ехать. Это дополнительное разобщение населения, и об этом говорил президент. Но по возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Дополнительная просьба: не жить на даче в режиме приехал-уехал, — пояснил глава региона.

Для тех, кто решил отправиться на дачу, Роспотребнадор рекомендует передвигаться на такси или в своей машине. Если всё-таки вы пользуетесь общественным транспортом, то обязательно надевайте маску, соблюдайте социальную дистанцию, протирайте руки антисептиком и ни в коем случае не трогайте лицо руками. На даче стоит продолжать соблюдать социальную дистанцию и избегать контактов с соседями по дачному участку.

О других правилах поездки на дачу читайте тут.

2

А шашлыки в лесу можно жарить?

Никаких шашлыков. Если только на даче или на балконе (не смейтесь — герои нашей недавней подборки про стильные балконы устроили отличный пикник с шашлыками в квартире). Вот что говорят власти про прогулки и пикники в парках и лесах:

— С начала прошлой недели действует особый противопожарный режим. Любая искра и брошенная спичка могут привести к трагедии. И полиция, и природоохрана будут препятствовать выезду новосибирцев на природу, — коротко рассказал губернатор Андрей Травников.

3

Можно ездить на кладбище?

Нет, из-за высоких темпов заболеваемости доступ на кладбища сейчас закрыт.

— Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность о погребении умершего, — прокомментировали в пресс-центре мэрии.

Так что наберитесь терпения и подождите, пока ситуация с коронавирусом не утихнет.

4

А в парки меня пустят?

Нет. Новосибирские власти закрыли все парки и скверы. Вы наверняка видели сигнальные ленты и объявления на входах в городские парки: сперва такие появились на входе в Нарымский сквер. А накануне майских праздников вход в Первомайский сквер и вовсе загородили бетонными блоками, впрочем, гуляющих горожан это не останавливает — смотрите сами.

Из-за непослушных новосибирцев зеленые зоны и набережную сейчас патрулируют полицейские. Они разворачивают людей, которые хотят пройти в парки, и проводят с ними разъяснительные беседы.

5

Михайловская набережная хоть открыта?

Помимо парков и скверов, запрет на прогулки распространяется и на Михайловскую набережную. На входе уже установлено ограждение.

6

Если будет жарко, можно съездить на пустынный пляж позагорать?

На берег Обского моря можно поехать, но добираться туда лучше на личном автомобиле или на такси. И не забывайте о социальной дистанции.

Но мы уже публиковали рассказ читателя НГС о том, что его оштрафовали на 1000 рублей за солнечные ванны возле Бугринского моста (хотя такие процедуры ему необходимы по состоянию здоровья). Кировский суд признал его виновным в административном правонарушении по статье о нарушении режима повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Подробнее про эту странную историю читайте тут.

7

А в лесу прогуляться можно? Клещей пособирать, воздухом подышать...

Официального запрета на посещение лесов нет. Но тут важно понимать, что помимо коронавируса вы можете подхватить клещевой энцефалит. Первые укушенные в городе уже есть (смотрите список опасных мест, где они обычно зверствуют). Дополнительная опасность еще и в том, что в городе из-за коронавируса приостановили вакцинацию против клещевого энцефалита. И кто знает, насколько оперативно вы получите помощь, если вас укусит этот лесной паразит.

Не испугались? Тогда вот пара рекомендаций: не стоит ходить по нескошенной траве, а на саму прогулку наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты и регулярно осматривайте одежду и открытые части тела.

8

Во дворе хотя бы можно гулять?

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, если выглянуть в окно, то можно увидеть толпы людей на детских и спортивных площадках — мамочки гуляют с детьми, школьники гоняют мяч, кто-то и вовсе сидит и пьет пиво. С другой стороны, губернатор как-то сказал, что это нарушение самоизоляции. Вот его комментарий:

— Это считается нарушением самоизоляции. Люди должны понимать, что их могут привлечь к ответственности, и достаточно серьёзной. Сумма штрафов приличная, вплоть до 15–30 тысяч рублей. Но, тем не менее, в ходе проверочных рейдовых мероприятий представители власти, органы полиции стараются не перегибать палку и не применять массово те самые драконовские меры привлечения к ответственности. Никто не будет гоняться в парке за бегущим спортсменом или за человеком, который выгуливает маленькую собачку. Хотя на массовые нарушения режима самоизоляции обращается внимание. В частности, по сигналам отдельных жителей Новосибирской области проходили достаточно эффективные рейды по Заельцовскому парку. Там проверяли людей, которые якобы отдыхали и жарили шашлыки в этом парке.

Так что решение — гулять или не гулять во дворе — принимайте самостоятельно. Но помните: это повышенный риск заразиться коронавирусом. Ситуация в городе печальная: больше полусотни зараженных, семеро умерших (одному из умерших было всего 32 года).

9

Какие штрафы грозят гуляющим?

О том, кому грозят большие штрафы за несоблюдение режима самоизоляции, мы объяснили в шести карточках. Посмотрите их ещё раз, чтобы не попасться!

Сейчас Новосибирскую область готовят к внедрению электронных пропусков. О том, как работают цифровые пропуска в период пандемии коронавируса, читайте здесь.

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