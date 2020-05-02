2 мая суббота
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 72.73
eur 79.12
Срочно Умер 32-летний новосибирец с коронавирусом
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ<br>

В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки, по состоянию на второе мая, зарегистрировано 43 новых случая заражения и две смерти (кто умер и какие диагнозы у них еще были — читайте тут).

В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ.

В детскую больницу № 3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 646, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 38 017 тестов на коронавирус.

Что ещё почитать о коронавирусе

Коронавирусом заражается всё больше людей в России, 1 мая о своем положительном диагнозе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса: по словам жены, у него не было сопутствующих заболеваний.

На нашей инфографике вы можете посмотреть, на сколько увеличилась стоимость лечения пациента с коронавирусом в Новосибирской области, в каких медицинских учреждениях города инфекцией заразились сотрудники и сколько денег получат врачи за такую работу.

Если вы знали лично умершего, были его знакомым или родственником — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

медицинакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!