Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки, по состоянию на второе мая, зарегистрировано 43 новых случая заражения и две смерти (кто умер и какие диагнозы у них еще были — читайте тут).
В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ.
В детскую больницу № 3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 646, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую.
Всего в регионе проведено 38 017 тестов на коронавирус.
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История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса: по словам жены, у него не было сопутствующих заболеваний.
На нашей инфографике вы можете посмотреть, на сколько увеличилась стоимость лечения пациента с коронавирусом в Новосибирской области, в каких медицинских учреждениях города инфекцией заразились сотрудники и сколько денег получат врачи за такую работу.
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