Что ещё почитать о коронавирусе



Коронавирусом заражается всё больше людей в России, 1 мая о своем положительном диагнозе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса: по словам жены, у него не было сопутствующих заболеваний.



На нашей инфографике вы можете посмотреть, на сколько увеличилась стоимость лечения пациента с коронавирусом в Новосибирской области, в каких медицинских учреждениях города инфекцией заразились сотрудники и сколько денег получат врачи за такую работу.



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