В Новосибирске закрылась для планового лечения, приемов врачей и диагностики одна из крупнейших клиник — Дорожная клиническая больница РЖД (ДКБ) на улице Саратовской. Работает только приемное отделение и только для экстренных случаев, связанных с угрозой жизни. Остальных пациентов выписали и распустили по домам.
— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой амбулаторные приемы, исследования и госпитализация приостановлены по 31 мая. Не ведут врачи ни приемы, ни диагностики, ни обследований, ничего не проводят, — сообщили в информационном центре клиники.
Дорожная клиническая больница занимается лечением работников железной дороги, а также всех желающих. Здесь есть отделения нейрохирургии, урологии, гастроэнтерологии, травматологии, гинекологии и другие. В клинике работает около 2 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что в одном из отделений областной Новосибирской туберкулёзной больницы освобождают места для пациентов с коронавирусной инфекцией.