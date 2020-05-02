В Новосибирске закрылась для планового лечения, приемов врачей и диагностики одна из крупнейших клиник — Дорожная клиническая больница РЖД (ДКБ) на улице Саратовской. Работает только приемное отделение и только для экстренных случаев, связанных с угрозой жизни. Остальных пациентов выписали и распустили по домам.

— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой амбулаторные приемы, исследования и госпитализация приостановлены по 31 мая. Не ведут врачи ни приемы, ни диагностики, ни обследований, ничего не проводят, — сообщили в информационном центре клиники.