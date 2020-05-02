Сегодня ночью в Новосибирске в районе метро «Гагаринская» произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — внедорожник врезался в столб.

— Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Тахо», двигался по Красному проспекту. В пути следования у дома 90 по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — световую опору, — сообщили в пресс-службе ГУ ВМД России по Новосибирской области.



После столкновения со столбом внедорожник отбросили на легковушку «Тойота Аллион», которая ехала во встречном направлении.