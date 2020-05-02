Сегодня ночью в Новосибирске в районе метро «Гагаринская» произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — внедорожник врезался в столб.
— Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Тахо», двигался по Красному проспекту. В пути следования у дома 90 по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — световую опору, — сообщили в пресс-службе ГУ ВМД России по Новосибирской области.
После столкновения со столбом внедорожник отбросили на легковушку «Тойота Аллион», которая ехала во встречном направлении.
Пассажирка «Шевроле Тахо», 22-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте аварии. Сотрудники полиции сейчас разбираются в причинах ДТП.
30 апреля на проезде Энергетиков водитель Subaru также врезался в столб и погиб на месте.
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