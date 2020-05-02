Федеральный Роспотребнадзор успокоил всех аллергиков, заявив, что аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение составляют только тяжёлая форма бронхиальной астмы и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ведомство также опубликовало памятку, которая поможет отличить симптомы сезонной аллергии от симптомов коронавируса.

Основные симптомы сезонной аллергии — это насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд, но при аллергии в отличие от COVID-19 нет:

