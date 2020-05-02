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Аллергики не попадают в зону риска про коронавирусу

Аллергики не попадают в зону риска про коронавирусу

Федеральный Роспотребнадзор успокоил всех аллергиков, заявив, что аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение составляют только тяжёлая форма бронхиальной астмы и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ведомство также опубликовало памятку, которая поможет отличить симптомы сезонной аллергии от симптомов коронавируса.

Основные симптомы сезонной аллергии — это насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд, но при аллергии в отличие от COVID-19 нет:

— повышения температуры;

— выраженной слабости, утомляемости;

— болей в мышцах;

— кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);

— одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

Накануне главврач Коммунарки заявил о новом симптоме коронавирусной инфекции. У большинства пациентов с COVID-19 появились высыпания на руках и животе.

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