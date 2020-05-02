2 мая суббота
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 0/10
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Пятый умерший с коронавирусом
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 0/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
Политика Всё о коронавирусе

Глава Минстроя и его заместитель заразились коронавирусом

Владимир Якушев ляжет в больницу и будет находиться под наблюдением врачей

1 003
30 Обсудить

Поделиться

Владимр Якушев будет проходить лечение в одной из московских больниц

Владимр Якушев будет проходить лечение в одной из московских больниц

Глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Диагнозы подтверждены результатами компьютерной топографии.

— Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, — приводит пресс-служба слова Якушева.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.

Накануне, напомним, стало известно о том, что коронавирус диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

правительствокоронавирус в РоссииВладимир Якушев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!