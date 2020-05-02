Глава Минстроя и его заместитель заразились коронавирусом

Глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Диагнозы подтверждены результатами компьютерной топографии.

— Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, — приводит пресс-служба слова Якушева.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.



Накануне, напомним, стало известно о том, что коронавирус диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.