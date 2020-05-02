Врачи московской больницы в Коммунарке заявили о новом симптоме коронавирусной инфекции. Об этом на онлайн-встрече, организованной Российским еврейским конгрессом, заявил главврач больницы Денис Проценко, который и сам уже переболел коронавиурсом.



По его словам, у большинства пациентов Коммунарки наблюдаются высыпания на руках и на животе.

— Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота, — передаёт ТАСС слова Проценко.

